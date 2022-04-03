被爆「考高中走後門」 易烊千璽不忍了要告

易烊千璽傳出「考高中走後門」，對此他強硬提告。（取材自極目新聞）

中國人氣演員易烊千璽近日遭網友爆料，指出2015年疑似利用明星特權「走後門」錄取高中，消息引發熱議。易烊千璽工作室隨後轉發律師聲明，批評部分微博 網友「肆意抹黑、散布虛假信息」，首次對造謠網友強硬提告。

極目新聞報導，近日有網友質疑易烊千璽2015年中考涉嫌違規操作。爆料指出，千璽易烊在湖南懷化參加中考，卻報考位在長沙的湖南師大附中梅溪湖中學；網友還曬出一張疑似易烊千璽的中考成績單，顯示該考生的歷史和思想品德兩門課成績為D，不符合當年懷化高中錄取分數線要求，也沒有達到湖南師大附中的錄取分數線。

易烊千璽工作室隨後轉發律師聲明，表示「如果將極具個人色彩的判斷淩駕於事實之上，那永遠只能得到同一種假相。我們把是非論斷交由法律來裁決。」

律師聲明寫道，部分微博用戶散佈「中考違規入學」等多項虛假信息，「肆意抹黑、誤導公眾」影響極其惡劣。透露目前已經蒐集證據，並直接提起告訴，這也是易烊千璽成立個人工作室以來，首度向網友提告。

對此，湖南師大附中梅溪湖中學相關工作人員回應，易烊千璽是以「藝術特長生的身分錄取」，表示該校2015年時剛建校一年，在招生 擁有較寬泛的自主性，錄取完全符合長沙市教育局 招生政策，並沒有網友所質疑的「走後門」、「有特權」，還說網友們如果有任何質疑，都可以到學校查證，校方「經得起查」。

易烊千璽傳出「考高中走後門」，對此他強硬提告。（取材自微博）

來源：娛樂猛料YouTube