42歲方力申戀上小15歲港姐？ 網友逼認愛

42歲港星方力一直堅稱自己是單身。（取材自Instagram）

42歲港星方力申近日爆出與小15歲的前港姐冠軍陳曉華發展地下情，還被踢爆以狗公仔傳情，有網友更在社交網連番留言，要求他們公開認愛。

新浪娛樂報導，方力申日前分享與母親的合照，隨即有網民留言：「幾時帶陳曉華見方媽媽？」並tag兩人帳號。陳曉華同日於Instagram分享美照並寫下「Magic of the film camera」，網友發現方力申按愛心回覆，「除了增值自己，活得自在，不介意被比較，日子都可以過得快樂」。

兩人從今年年初合體錄製節目，在到最近社交媒體上互動頻繁，關係確實曖昧，網友們紛紛留言，要求他們公開認愛。

不過，方力申自六年前與戀愛十年的鄧麗欣分手後，一直對外宣稱單身，雖然這幾年他多次曝出緋聞 ，先後與馮盈盈及陳瀅傳緋聞，但他都否認了。而陳曉華自2018年入行以來，備受TVB力捧，已經開始主演小製作劇集的第一女主角。

兩人去年曾一起為李居明的玄學節目擔任嘉賓，當時師傅直指他們有姻緣運，更說「以八字來看，兩人可以談戀愛」。

對於疑被網民踢爆地下情，方力申否認有拍拖，直指假社群 帳號寫的爆料不需要回應，希望不要將一些女生的名字放在他身上。陳曉華也表示「沒有跟方力申拍拖」，也不知道為什麼會有這個傳聞。

2017年港姐冠軍陳曉華。（取材自Instagram）

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