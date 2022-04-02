張藝謀72歲生日 18歲二兒子獲耶魯大學錄取

張藝謀小兒子（右二）收到耶魯大學錄取通知書。圖為張藝謀一家人。(取材自微博)

導演 張藝謀4月2日適逢72歲生日，妻子陳婷發微博透露，剛滿18歲的二兒子今年斬獲了包括耶魯大學 在內的7個大學錄取通知書，稱「兒子給爸爸送上最好的生日禮物」。

綜合媒體報導，張藝謀2011年與小30歲的美女舞蹈演員陳婷再婚，兩人育有2兒1女，大兒子張壹男今年21歲，有望繼承爸爸的衣缽做導演；小兒子張壹丁在國外讀書，外界較少聽聞他的消息，小女兒張壹嬌，2006年在北京出生。

據報導，張藝謀72歲生日這天，陳婷公布剛滿18歲的他錄取7間頂尖名校，讓網友紛紛讚嘆「好棒的兒子，爸爸會為他驕傲的」、「祝賀祝賀，不愧是大導的兒子」、「收到耶魯大學的錄取通知書哎，一丁弟弟太牛了，祝謀導生日快樂，期待堅如磐石和滿江紅」。

與陳婷結婚之前，張藝謀和前妻肖華在初中相識，兩人於1978年領取了結婚證；1983年3月31日，女兒張末出生；1988年張藝謀與肖華離婚。

張藝謀除了影視作品成績亮眼，今年他再次為北京冬奧 開閉幕式操刀，結合中國「廣場舞」和科技元素，巧思獲好評，不過太太陳婷卻在2月14日凌晨發表長文，透露先生自殘式的工作節奏讓她看不下去，每天都提心吊膽害怕他突然倒下，令她相當心疼，更爆出張藝謀在臨近開幕式最後幾個月都是靠藥在維持才能說出話。

所幸冬奧完美落幕，張藝謀卸下重責大任安心休養，如今兒子又錄取名校，相信張藝謀也為兒子感到驕傲。