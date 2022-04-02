「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

近期大S 與具俊曄結婚消息炒得沸沸揚揚，不免讓人想到黃曉明 和Angelababy 的婚姻，多數人好奇離婚是誰提出的，Baby日前上節目滿臉淚水哽咽說：「是黃曉明不要我了。」

網易娛樂報導，黃曉明和Angelababy從談戀愛開始就遭受眾多質疑，兩人的世紀婚禮也令人感嘆。眾人印象中，黃曉明非常寵愛Baby，也一直以為是Baby提出離婚，但日前Baby親口揭露，黃曉明並沒有那麼愛她，是他不要她了，自己一直在努力挽回，但沒有什麼用，最後還是離婚了。

對此，網友議論紛紛，有說Baby與黃曉明在一起後知名度迅速打開，資源飛漲，與黃曉明離婚後，Baby反倒很少在公眾面前露面，資源也大不如前，「這可能也是Baby不想離婚的原因之一」。

但也有支持Baby的網友表示，Baby如果她不是真心對離婚感到遺憾，是很難哽咽流淚的。其實兩人的離婚十分撲朔迷離，現在Baby說是黃曉明不要她了，但黃曉明也曾經說過，Baby出門幾天都不會打招呼。

兩個人到底是誰不愛誰了，是黃曉明的大男子主義，還是Angelababy過河拆橋？是婆家催生二胎，還是雙方父母的摻和？畢竟住在一起產生矛盾在所難免，兩人到底是因為什麼離婚，也許只有當事人才能說清楚。