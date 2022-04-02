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張國榮與巨星緣分深 張曼玉、林青霞難忘哥哥

記者蘇詠智╱綜合報導
林青霞(左)和張國榮在「白髮魔女傳」中有激情對手戲。(圖：尖端出版提供)
林青霞(左)和張國榮在「白髮魔女傳」中有激情對手戲。(圖：尖端出版提供)

緬懷張國榮去世19周年，台灣近期推出由南韓影劇記者朱晟徹所寫的「永遠的哥哥，張國榮」一書，透過親赴香港走訪他生前的相關足跡、從每一部作品與合作影人的訪談裡抒發對他的不捨與思念。其中提及張國榮與幾位香港影壇紅星的緣分，更是一大看點。

張國榮曾在浪漫愛情片「緣份」與張曼玉繞著地鐵站大玩追逐遊戲，和香江影壇眾大牌也廣結善緣。紅遍港台與南韓的經典「英雄本色」中，他與狄龍演兄弟，狄龍那時從古裝大俠轉型時裝動作片，各方都不看好，但他常在片場和狄龍像家人般談天，化解對方的不安。

張國榮(右)與狄龍在「英雄本色」扮演兄弟。(圖：尖端出版提供)
張國榮(右)與狄龍在「英雄本色」扮演兄弟。(圖：尖端出版提供)

狄龍因此片榮登金馬獎影帝，事業再翻紅；十多年後，兩人又合作「流星語」，則令狄龍拿到香港電影金像獎最佳男配角。張國榮去世數年之後，狄龍到南韓拍片，碰到朱晟徹問及張國榮，仍忍不住感傷。

台灣出身的巨星林青霞，曾令張國榮深深欣賞，不只很喜歡她的處女作「窗外」，在1970年代晚期，張國榮看的國語片大多是林青霞的電影，兩人直到1990年代才有機會攜手，在「白髮魔女傳」中的激情對手戲，成了觀眾難忘的經典片段。林青霞後來與張國榮變鄰居、也是好友，張國榮生前養的愛犬也是她送的。

一般觀眾以為成龍和張國榮少有連結，其實成龍是「胭脂扣」監製，也正因為這部片，讓作者李碧華在後來另一本小說「霸王別姬」搬上大銀幕時，認定張國榮可以演主角。成龍對張國榮的印象一直是個滿面笑容的弟弟，因此接到張國榮去世噩耗，情緒混亂到跌坐在地，整個愣住。

張國榮已經去世19年了。(圖：尖端出版提供)
張國榮已經去世19年了。(圖：尖端出版提供)

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