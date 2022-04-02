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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

「我就命一條」周華健曝神經大條、冷戰老婆

記者林士傑╱綜合報導
周華健驚爆疫情期間曾和結婚36年的美籍老婆起爭執。(本報資料照片)
周華健驚爆疫情期間曾和結婚36年的美籍老婆起爭執。(本報資料照片)

61歲周華健出席營養品記者會，驚爆疫情期間曾和結婚36年的美籍老婆起爭執，答應老婆爬山邀約之後，自己想說開車代步就不用爬太長距離，意外惹火老婆，認為是周華健不願意陪她，氣到直接冷戰，周華健說直到隔天才知道老婆動怒，那怎麼哄老婆？他直率表示：「沒有，我就命一條。」

周華健拍攝廣告時分享往事，提到有回跟李宗盛去紐約工作，收工後相約逛街，逛了約一個小時，李宗盛突然對著他問說：「你到底是在跑步還是在逛街？因為你走得非常急，好像在找廁所，讓我逛街逛得很吃力。」於是他決定送給李宗盛兩箱產品，「改天再一起去逛街看看，看他會不會走得比較快」。

而周華健許久未公開露面，眾人好奇有沒有「進廠維修」，他立即否認，還開玩笑說：「我化妝都要化兩小時，再過五分鐘（妝）可能就要裂開了。」他做健檢時發現血糖有問題，上回檢查恢復正常，表示自己過著朝九晚五、周休二日的生活，還有定期運動，直呼：「 可以睡到自然醒真的太爽。」

接下來他計畫帶著組的樂團「擺攤」進軍街頭，原來他是台灣第一位街頭藝人，編號還是001，想跟樂團到診所、古蹟、河邊或草原等處演出。

疫情 血糖 古蹟

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