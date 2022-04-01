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與海清合作生病沒關係？童瑤當她是老中醫

娛樂新聞組／綜合報導
童瑤（右）與海清（左）在「心居」中演出。（取材自新快報）
童瑤（右）與海清（左）在「心居」中演出。（取材自新快報）

「心居」目前正在熱播中，童瑤在這部新劇中再度出演都市白領顧清俞；近日接受媒體採訪時，童瑤直言，人在達到一定的經濟基礎之後，心安放在哪裡很重要。

據新快報報導，童瑤透露，一開始拿到劇本的時候，其實自己對顧清俞有過一些不了解；比如顧清俞對初戀的執著，「她是一位事業比較成功的女性，又過去這麼多年，她的擇偶標準和她接觸的人和事都有很大變化，那她再執著於追求初戀，這點我當時也持疑惑態度。」

報導指出，童瑤努力讓自己盡可能理解這個人物，為此也跟滕華濤導演多次探討，同時也問了身邊的一些朋友，發現還真的有些人對初戀念念不忘，這些放在顧清俞身上也成立；「顧清俞在職場永遠是特別冷靜的狀態，天天面對的，都是非常現實的東西，周圍的人也非常理性。也許反而因此，她心裡會很懷念自己年少的時候，那種非常純真無邪的愛。」

童瑤認為，顧清俞有很多缺點，而且生活沒什麼大起大落，沒有過多的戲劇衝突，相對平淡。不過「角色的平淡」，也是塑造角色的難度所在，「得從人物的成長，從她小的點滴，去捋順她的成長和邏輯」。

劇集播出後，不少人將顧清俞（童瑤飾）和馮曉琴（海清飾）兩個角色比較。對於外界的聲音，童瑤表示：「聽各方面不同的聲音，能知道大家現下在關注什麼樣的問題，也會知道每個人站在自己的角度，又是如何看待問題。通過這些聲音，可能會給我以後的創作一些靈感跟素材。」

據報導，童瑤笑言，來這部戲最主要的原因是想跟海清合作，她盛讚海清演技不俗，「她對人物每場戲的微妙層次變化把控得非常厲害，這次也希望向她學習。」

她更表示，以前覺得海清是滿嚴肅的人，合作下來卻發現對方私下特別活潑，現場把大家的氣氛都調節得特別好，她更在海清身上收穫養生秘笈，「最讓我驚喜的一點是，海清姐居然是養生達人，劇組誰有點生病啥的都沒關係，因為我們劇組有個資深的老中醫。」

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