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辛酸…宋曉峰捐款吉林50萬 被質疑沒網紅捐得多

娛樂新聞組／綜合報導
宋曉峰在社交平台曬出居家隔離視頻鼓勵吉林老鄉們。（視頻截圖）
宋曉峰在社交平台曬出居家隔離視頻鼓勵吉林老鄉們。（視頻截圖）

中國男演員宋曉峰近日在社交平台曬出居家隔離的視頻，鼓勵目前不能出門的吉林老鄉們「堅持，我們一定能夠勝利」；日前吉林疫情嚴重，宋曉峰在3月16日捐贈50萬元，但卻有部分網友質疑他的捐款還沒有某個網紅多。

據貓眼報導指出，面對網友的質疑，宋曉峰親自做出回應；他表示自己只是一名小演員，沒有那麼多的財富，家鄉有難，他盡一份力量，希望給捐款的人無論多少都給一份鼓勵，眾志成城抗擊疫情，宋曉峰的回應也很辛酸，但充滿了愛心和力量。

44歲的宋曉峰是趙本山的徒弟，還是國家二級演員，因出演「鄉村愛情」系列電視劇被眾人熟知。曾參加綜藝節目「歡樂喜劇人第四季」獲亞軍，幽默的性格和憨厚的外貌受到很多人的喜愛。

宋曉峰私下很隨和，之前還曬出過自己在家裡幫助母親種小蔥的視頻，畫面中的他穿著普通老布鞋，一身黑色衣服，面向鏡頭和大家打招呼，十分接地氣。

吉林疫情緊張，不僅醫療團隊紛紛馳援，娛樂圈藝人也捐款捐物盡一份心力，除了宋曉峰，還有吉林出身的資深藝術家張凱麗、小品演員小瀋陽、歌手李玉剛及新任「謀女郎」劉浩存。

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