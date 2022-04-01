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伊能靜賣破爛二手衣？帳號可能遭冒名

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜遭爆賣破舊二手衣。（取材自微博）
伊能靜遭爆賣破舊二手衣。（取材自微博）

女星伊能靜近來被爆料在中國某二手平台賣自己穿過的服飾狀況極差，遭到網友抨擊，事實上，伊能靜多年前曾曝光自己的二手平台帳號，當時二手衣賣場的衣服看起來都相當新潮、整齊，且背景如出一轍、都是放在黑色高級衣架拍攝，商品內容也都填寫得相當詳細，當時的粉絲數已有逾4萬人，與目前被爆料的帳號完全不一樣。推測近來網路所爆料的帳號極有可能是遭冒名的帳號。

圖為近來微博瘋傳的伊能靜閑魚賣場內容，許多衣服都有皺摺。（取材自微博）
圖為近來微博瘋傳的伊能靜閑魚賣場內容，許多衣服都有皺摺。（取材自微博）

近日，二手平台閑魚上名為「米粒媽伊能靜」的帳號更新多件二手衣、鞋子，日前有網友才爆料她在平台賣「沾土鞋」，除了鞋底有泥土外，就連前腳掌部位也看到不少泥點。這回又有網友發現，賣場出現許多舊衣，除了有洗到皺掉的西裝外套，還有破舊不堪的毛衣，領口鬆垮起毛球，且內頁還註明「不退不換、謹慎購買」等標語，嚇得網友直呼：「送我都不想要」。

消息一出，網友們紛紛對於賣場內的物品狀態、品味議論紛紛，「看了一下賣場的東西，有種回到20年前的感覺」、「衣服款式不僅土得要命，而且上面全是皺摺，好像從垃圾堆拉出來的一樣」、「髒死了」、「這些明星真是不愛乾淨，都是台上美顏看看」，還有網友在網上留言勸說：「丟了吧」。

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