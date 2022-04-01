我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

張國榮逝世19周年 摯愛曬甜蜜合照 群星發文緬懷

娛樂新聞組／綜合報導
袁詠儀微博發文懷念張國榮。（取材自微博）
袁詠儀微博發文懷念張國榮。（取材自微博）

2022年4月1日是港星張國榮逝世19周年的日子，他生前的的摯愛唐先生（唐鶴德），每年會在張國榮的忌日、生日，還有特別的節日分享兩人過往的舊照，今年也不例外，又再次勾起粉絲們的回憶。

唐鶴德（左）曬與張國榮的合照。（取材自Instagram）
唐鶴德（左）曬與張國榮的合照。（取材自Instagram）

噓！星聞報導，唐先生在張國榮逝世19周年這天，在Instagram上貼出過往兩人的合照，背景看起來像是在室外用餐的場地，兩人親密的靠在一起，而唐先生還寫下「人間的四月天是暖 是愛 是希望 大家齊心共同度過這個艱難的時刻後就是光明」，粉絲們也留言「你們都是我的人間四月天」、「就知道你永遠不會缺席這一天 沒人比你更想他了」。

中國時報報導，張國榮生前拍攝的經典巨作「霸王別姬」、「胭脂扣」、「英雄本色」即將在4月重返大銀幕，許多藝人好友也在1日發文悼念張國榮。

玉女掌門人周慧敏曾在過去與張國榮合作「藍江傳之反飛組風雲」，曾曝和張國榮的關係親如兄妹，她配圖中張國榮低頭看，自己是仰頭回望，文字寫下：「當我見到天上星星，仍會想起你」，一語雙關表達張國榮離世，已成為天上的星星，傳遞最真摯的想念。

袁詠儀、章子怡等也都發文緬懷。袁詠儀已經連續多年在這一天發文懷念張國榮了，據悉，張國榮是袁詠儀的貴人，他曾親口說過，袁詠儀是他當女兒寵愛的孩子，也是合作次數最多的女演員之一，兩人私下關系很好。

玉女

上一則

朱茵曬20年前合照為黃貫中慶生 甜喊愛你

下一則

周杰倫NFT遭竊轉賣48萬美元：我以為愚人節開玩笑

延伸閱讀

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
張國榮離世19年 代表作重返銀幕

張國榮離世19年 代表作重返銀幕
香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典
男神收割機 最美郭襄曝近況

男神收割機 最美郭襄曝近況

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供