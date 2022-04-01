張國榮逝世19周年 摯愛曬甜蜜合照 群星發文緬懷

袁詠儀微博發文懷念張國榮。（取材自微博）

2022年4月1日是港星張國榮逝世19周年的日子，他生前的的摯愛唐先生（唐鶴德），每年會在張國榮的忌日、生日，還有特別的節日分享兩人過往的舊照，今年也不例外，又再次勾起粉絲們的回憶。

唐鶴德（左）曬與張國榮的合照。（取材自Instagram）

噓！星聞報導，唐先生在張國榮逝世19周年這天，在Instagram上貼出過往兩人的合照，背景看起來像是在室外用餐的場地，兩人親密的靠在一起，而唐先生還寫下「人間的四月天是暖 是愛 是希望 大家齊心共同度過這個艱難的時刻後就是光明」，粉絲們也留言「你們都是我的人間四月天」、「就知道你永遠不會缺席這一天 沒人比你更想他了」。

中國時報報導，張國榮生前拍攝的經典巨作「霸王別姬」、「胭脂扣」、「英雄本色」即將在4月重返大銀幕，許多藝人好友也在1日發文悼念張國榮。

玉女 掌門人周慧敏曾在過去與張國榮合作「藍江傳之反飛組風雲」，曾曝和張國榮的關係親如兄妹，她配圖中張國榮低頭看，自己是仰頭回望，文字寫下：「當我見到天上星星，仍會想起你」，一語雙關表達張國榮離世，已成為天上的星星，傳遞最真摯的想念。

袁詠儀、章子怡等也都發文緬懷。袁詠儀已經連續多年在這一天發文懷念張國榮了，據悉，張國榮是袁詠儀的貴人，他曾親口說過，袁詠儀是他當女兒寵愛的孩子，也是合作次數最多的女演員之一，兩人私下關系很好。