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南韓記者走訪香港 寫「哥哥」人生

記者蘇詠智／綜合報導
「倩女幽魂」系列讓張國榮在南韓人氣居高不下。（本報資料照片）
「倩女幽魂」系列讓張國榮在南韓人氣居高不下。（本報資料照片）

南韓影劇記者朱晟徹所著「永遠的哥哥，張國榮」一書上市，他走訪香港各地緬懷張國榮的生前軌跡，分析張國榮每一部電影作品裡透露關於其人生的蛛絲馬跡，充滿濃濃的思念之情。

張國榮在南韓靠著「英雄本色」、「倩女幽魂」這兩部影片登上巨星寶座。「英雄本色」導演吳宇森則對朱晟徹表示很怕重溫「英雄本色2」，因為張國榮角色最後身亡，其實沒有必要拍葬禮和遺像的片段，他卻沒多想就加進去，事隔多年，還覺得有些過意不去。南韓中學男生們著迷於片中的江湖情義，常常會自比片中的人物，說出悲壯的台詞，成為年少的趣味回憶。

根據「聊齋誌異」故事改編的「倩女幽魂」，讓南韓觀眾驚見香港的動作特效影片不只成龍的拳腳打鬥或是殭屍，張國榮與王祖賢穿上古裝仍然俊美迷人，各自都在南韓引起大批影迷追捧。

和王家衛的合作也是張國榮為人熟知的演藝歷程其中一章，朱晟徹認為王家衛總愛把張國榮的角色帶出香港，像是「阿飛正傳」到菲律賓，或是「春光乍洩」到阿根廷，「春光乍洩」一度因同志主題在南韓遭禁，竟然大學電影社團紛紛搶購外地發行的錄影帶舉辦播映會，還得忍受畫質欠佳的結果，但仍吸引不少張國榮與梁朝偉的影迷欣賞。

南韓 香港 電影

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