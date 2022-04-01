朱茵曬20年前合照為黃貫中慶生 甜喊愛你

朱茵（左）曬「20多年前」舊照替黃貫中慶生。（取材自微博）

香港女星朱茵近日發微博 「老公，生日快樂，永遠愛你」為黃貫中慶生，還曬出了一張多年前兩人的舊合照，黃貫中也在底下回應：「謝謝老婆，你在哪裡找到這20多年前的照片？」夫妻倆的好感情可見一斑。

台北中國時報報導，朱茵過去拍過許多熱門電影 ，其中在「西遊記大結局之仙履奇緣」中以「紫霞仙子」一角，成為影迷們心中的女神，2012年她驚喜宣布和歌手黃貫中閃婚，婚後生下一女，且經常透過社群 分享一家三口幸福生活；日昨她在微博上為老公黃貫中慶生，曬出一張多年前的照片，照片中朱茵頭靠向黃貫中，黃貫中淡淡微笑，將小倆口的甜蜜氛圍記錄下來，而朱茵當時看起來並沒有化妝，皮膚光滑沒有皺紋，笑起來漂亮清新，素顏的狀態讓網友羨慕。

先前朱茵上節目時提到與老公黃貫中認識的契機，她說與黃貫中是鄰居，當時黃貫中家裡漏水，漏到她家，但彼此不知道對方是上下樓鄰居，當時因為漏水問題找上對方，結果一開門就是黃貫中，朱茵透露當時的心情很開心又很驚訝，因為這件事情才正式認識彼此；之後黃貫中的狗走丟，居然神奇地走到朱茵家門口，就因為這個事情兩人交情又更深了一點，成為好朋友，直到黃貫中搬走兩人才正式約會，在一起愛情長跑17年，最後才決定結婚。