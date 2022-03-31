章子怡買衣被偶遇 店員黏緊服務不敢怠慢

章子怡日前曬出旗袍照，造型十分復古。（取材自微博）

章子怡近日逛街買衣服被偶遇，她身形纖瘦、皮膚白淨，店員抱一堆衣服跟隨服務，引發關注。

網易娛樂報導，有網友拍到了章子怡現身某商場的照片，圖中的章子怡頭戴白色鴨舌帽並戴好口罩 十分低調，她穿著棕色毛衣搭配白色運動褲，整個人顯得十分青春有活力，她站在衣架前認真聽著服務員的介紹並挑選衣服。

隨後，章子怡走到另一處衣架前挑選，雖然穿著運動服還是能看出她的身材十分纖細，她還打起了電話，也不知道章子怡的通話對象是誰，打電話可能是為了了解對方的喜好，給她挑選衣物。

章子怡買衣服被偶遇，身形纖瘦皮膚白淨，店員抱一堆衣服跟隨服務。（視頻截圖）

章子怡在店裡挑選了許久，終於選到了兩件比較心儀的衣服，她拿著衣服走到試衣間，服務員便站在門口等到，從網友拍到的視頻中可以看見，當天章子怡並沒有化妝，並且看她手中挑中的衣物也十分樸素，

不過服務員對待章子怡則是不敢有一絲怠慢，從章子怡進店就一直跟在左右，等章子怡試穿結束後又一路領著章子怡結帳，最後還將她送出店外，直到上車離去。

章子怡此前還在自己的社交平台上曬出了一套亮片旗袍的大片，43歲的她容貌依舊，身材曲線依舊完美，她自己還發文說到好久都沒扮上了，確實已經許久沒再見過章子怡的年代戲裝扮。

章子怡上次出現在大銀幕上還是在「我和我的父輩中」自導自演，她與沈騰、徐崢、吳京等人分別執導了電影 一個篇章，章子怡作為其中唯一的一位女性，其細膩的人物刻畫和溫柔的敘述讓她的表現備受好評。