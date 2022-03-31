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楊冪「下衣失蹤」23吋纖腰炒熱帶貨魔力

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪的23吋纖腰搭襯挖空腰際的西裝外套，完全展現纖瘦曲線。（取材自微博）
楊冪的23吋纖腰搭襯挖空腰際的西裝外套，完全展現纖瘦曲線。（取材自微博）

去年5月楊冪透露她的腰圍是59公分，大約23吋的超纖尺寸讓人再度折服她的瘦削、細腿身型，近日她為代言的中國服裝品牌拍攝運動風畫報，粉絲再度狂讚「冪哥的腹肌」、「姊姊的馬甲線好有張力」、「腰好細啊」以及她的「公主切」髮型，多款短版運動內衣、挖洞鏤空腰際的服裝，都顯現了她的超狂腹肌，而網友留言「我也要穿代言人穿過的衣服」，勢必讓廠商笑呵呵地認同楊冪的帶貨魔力。

向來敢言直率的楊冪，曾在受訪時被問到單身的她是否還期待愛情？她也爽快回答，「期待，天天都期待。」而36歲的她相當喜愛動漫，美少女戰士、「火影忍者」中的旗木卡卡西，都是她喜愛的卡通人物，因此早前她也穿過代言品牌的月野兔（月野うさぎ，水手月亮公主）、黑貓露娜服裝，雖然有違她犀利爽快的日常風格，倒也有一種反差的萌可愛。

楊冪以「下衣失蹤」的方式穿搭MO&Co. x Pinocchio 2022春日迪...
楊冪以「下衣失蹤」的方式穿搭MO&Co. x Pinocchio 2022春日迪士尼皮諾丘襯衫。（取材自微博）

近日她穿了身為代言人詮釋的中國品牌MO&Co.夏日系列服裝，包括玫紅色襯衫搭配坦克運動背心、皮褲，鏤空剪裁的腰際設計，表現西裝和運動服的反差，到處挖洞的服裝都聚焦在楊冪的纖腰；此外，她也詮釋了MO&Co. x Pinocchio 2022春日迪士尼皮諾丘膠囊系列，包括幾乎未曾穿過的長版休閒服，低碳系列是環保訴求，另一件則是淡粉色的皮諾丘襯衫，楊冪以「下衣失蹤」的方式穿搭，解開襯衫扣的動作讓網友驚呼：低調的性感太誘人。

楊冪 迪士尼 動漫

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