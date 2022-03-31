我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

陳喬恩閃嫁小9歲富二代 現場細節曝光 曾歷經10段緋聞

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩（左）和Alan正式成為夫妻。（取材自Instagram）
陳喬恩（左）和Alan正式成為夫妻。（取材自Instagram）

42歲的台灣女星陳喬恩與小9歲的馬來西亞富二代「Alan」曾偉昌，透過節目相識交往兩年多，3月31日被拍到現身戶政事務所登記結婚。經紀人也證實，小倆口31日早上登記，相當低調，事前也沒有告知經紀人。

陳喬恩拍攝中國真人秀「女兒們的戀愛」和Alan牽起緣分，男方更愛相隨到台定居，31日登記結婚。只見拍到的畫面中，陳喬恩勾著西裝筆挺的丈夫在拍照牆前開心合照，小倆口相當低調，只有幾位親友陪伴。他們也在現場拍攝影片紀念，陳喬恩開心直呼「我結婚囉」，還開心詢問證婚人的感想，場面一片和樂融融。

陳喬恩（右）和Alan正式成為夫妻。（取材自Instagram）
陳喬恩（右）和Alan正式成為夫妻。（取材自Instagram）

陳喬恩從2001年出道以來緋聞、情史不少，曾是演藝圈「發電機」，幾乎一部戲就傳一個緋聞，包括霍建華、明道、賀軍翔、阮經天、邱澤、古天樂等人都在緋聞名單中。不過除了Alan之外，陳喬恩唯一承認過的男友，是外籍圈外人Michael。

陳喬恩的10個緋聞男友名單中包括陳正飛、溫兆倫、霍建華、Michael、明道、賀軍翔、阮經天、藍正龍、邱澤、古天樂，其中多位都已是人夫。陳喬恩與明道合作「王子變青蛙」暴紅，粉絲也樂見兩人傳緋聞，不過兩人都以「兄弟」相稱；後來陳喬恩再與阮經天合作「命中注定我愛你」紅遍亞洲，不過後來阮經天與許瑋甯公開戀情，緋聞不攻自破。

陳喬恩與藍正龍合作「福氣又安康」傳緋聞，但雙方都不是彼此的理想型，緋聞僅是為戲宣傳。而她與賀軍翔只是因拍廣告認識，後來陳喬恩表示對方是自己喜歡的類型，才添了一個緋聞男友。

至於似乎真有其事的戀情，陳喬恩與霍建華合作「千金百分百」擦愛火，不過也是否認到底。後來霍建華曾在節目中婉轉地承認了與陳喬恩的戀情，當時兩人已分手10年，表示即使分手仍可同台，而兩人的戀情甚至曾分手又復合。

陳喬恩與邱澤也因合作「福氣又安康」傳曖昧，交往半年就分手，後來陳喬恩被問到對方，甚至擺臭臉，似乎分得很不愉快。陳喬恩也曾與古天樂秘戀，當時還傳出陳妍希介入，最終分手。

緋聞 邱澤 攝影

上一則

想要孩子 汪小菲不許他們叫具俊曄爹

延伸閱讀

陳喬恩嫁了 戀愛節目找到真愛 老公是馬來西亞富二代

陳喬恩嫁了 戀愛節目找到真愛 老公是馬來西亞富二代
許瑋甯、邱澤合體出席王鼎霖婚禮 她摸肚洩懷孕玄機

許瑋甯、邱澤合體出席王鼎霖婚禮 她摸肚洩懷孕玄機
邱澤不甩已婚身分 當「最帥伴郎」實習與許瑋甯婚禮

邱澤不甩已婚身分 當「最帥伴郎」實習與許瑋甯婚禮
邱澤婚後首露面 自爆求婚許瑋甯「比走紅毯緊張」

邱澤婚後首露面 自爆求婚許瑋甯「比走紅毯緊張」

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離