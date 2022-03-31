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馮紹峰「心居」演活落魄大叔 網嘆：離婚趙麗穎真實心境

記者楊起鳳／綜合報導
馮紹峰把頹廢中年大叔詮釋得十分傳神。（圖：愛奇藝國際站提供）
馮紹峰把頹廢中年大叔詮釋得十分傳神。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國男星馮紹峰與趙麗穎離婚後，相較前妻的積極轉型，他的演藝工作似無法重返「知否」巔峰。但他近來與童瑤搭檔新作「心居」，雖然演的是人設不討喜的滄桑大叔，但憑細膩傳神的演技獲得不少好評，許多觀眾直呼看了揪心：「簡直把自己離婚後的心境全演出來了！」他接受專訪時透露，開拍之前特地去看了原著小說，發現原著其實比電視劇更加現實和殘酷，自己也做了很多功課。

馮紹峰表示，他飾演的施源本身是一個很有生命力的角色，雖然經歷很多挫折，但始終不缺繼續前行的勇氣。為了塑造角色，特地向身邊各行各業的朋友取經，了解他們日常的工作內容和狀態，也去朋友的公司體驗生活。馮紹峰雖然沒有過這樣的經歷，但認為人性是相通的，試著站在人物的角度去思考、理解、找到共鳴。

馮紹峰（右）、趙麗穎曾經相愛相知，結婚三年後離婚。（取材自微博）
馮紹峰（右）、趙麗穎曾經相愛相知，結婚三年後離婚。（取材自微博）

「心居」主打家庭劇，演員清一色是實力派，其中最讓觀眾意外的，是馮紹峰一場與女主角童瑤飾演的「顧清俞」相遇的戲，許多人封之為「神演技」，認為他將這段演得很細膩，傳神演出一個狼狽又尷尬的中年大叔。

馮紹峰說，演出時要充分理解劇本和人物，將自己代入其中，將心比心才能更加入戲。而他印象最深一場戲是施源和顧清俞重逢的那場，兩人曾是初戀，最後分手，兒重逢後已物是人非。

馮紹峰提到「施源」的感情觀和婚姻觀，認可他一直追求純粹的愛情和婚姻，不願意摻雜物質和算計；但不贊同他選擇遇到問題選擇沉默，「像求婚的那場、還有兩人吵架等很多場景都讓我印象深刻，因為一開始兩人之間的感情真的很美好，最後分開也很讓人遺憾。」

童瑤(左)和馮紹峰在「心居」中演一對舊情侶。（圖：愛奇藝國際站提供）
童瑤(左)和馮紹峰在「心居」中演一對舊情侶。（圖：愛奇藝國際站提供）

提到和童瑤的合作，馮紹峰開心說，「和童瑤一起合作非常愉快，印象最深的就是多年後重逢的那場戲，因為實在尷尬。開拍前就看過童瑤的一些作品，覺得她是一位很認真、很專業的演員，合作之後覺得她除了認真、專業外，也很有想法，我們會一起討論人物、劇情等細節方面的問題。」

小說 趙麗穎

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