蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

香港 女星蔡少芬在中國演藝圈發展得有聲有色，其中經典電視劇「甄嬛傳」為她打開知名度，也結識好友孫儷 。近日蔡少芬接受節目採訪，蔡少芬不僅聊到育兒日常、和老公張晉帶著三個孩子搬來上海的適應情況，並表示孫儷給她最多幫助。

網易娛樂報導，蔡少芬和孫儷在「甄嬛傳」中是死對頭，沒想到戲外卻結為閨密，電視劇已經播出十年，但私下裡她們一直有來往。

蔡少芬在節目中表示，和家人一開始搬到上海什麼都不懂，而孫儷是給予她幫助最多的人。蔡少芬透露，孫儷不僅會叫農場給她送新鮮的蔬菜和雞，還會幫忙給孩子找鋼琴老師；而每次需要她幫助、給她發消息，她都會立馬回應。

其實，蔡少芬當初拍攝「甄嬛傳」時正好懷孕，孫儷得知消息後總會偷偷幫助她，並在受訪時表示很崇拜蔡少芬，因為她並沒有因為懷孕享有優待，而是和其他女演員一樣穿花盆底鞋、蹲下行禮，對待工作認真敬業。

去年11月，蔡少芬還在微博 分享與孫儷的合照，並附文：「別來無恙，甄嬛，你還是那麼美，後宮兩大boss再聚首，天下是我們的了。」合照中，蔡少芬和孫儷化著精緻妝容，掛著優雅微笑，令觀眾湧起滿滿回憶殺。