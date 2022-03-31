劉濤演單身女強人累壞 凌晨拍到晚上「腫臉上戲」

劉濤劇中飾演「頂客族」。（圖：八大提供）

劉濤 在電視劇「我是真的愛你」中飾演不願將時間花費在育兒、一心努力衝事業的頂客族「蕭嫣」，卻在因緣際會下，被公司派任負責母嬰用品。劉濤分享自己身邊有非常多好朋友都是優秀的職場女性，所以在詮釋職場菁英的角色時，會特別觀察她們的說話狀態、語調作為演出的參考。

劉濤戲路寬廣多變、橫跨古今，從「琅琊榜」中英挺帥氣的「霓凰郡主」、到「羋月傳」裡心機深沉的「羋姝」，「歡樂頌」裡則化身幹練的「安迪」；這回她參與「我是真的愛你」，感受到最大的挑戰是「體力」。

劉濤受訪時表示：「這部戲我的場次太多了，我沒有想到一個現代戲，每天4點要化妝！」從凌晨早起上工一直拍到晚上，劉濤笑說，時常臉是有一點點腫的，甚至還曾收工回家就洗個澡，都來不及背台詞，直言以精神狀態來說，很具挑戰。

劉濤在劇中是女強人，和懷孕生子後重返工作崗位的競爭對手、樂當全職媽媽的閨密，三個身分背景不同的女性，藉著愛與互相扶持，走出生育、事業和家庭不同走向的勵志人生。

劉濤(左)與李念在劇中是閨密。（圖：八大提供）

在劉濤眼中，「蕭嫣」是可愛、心軟有思想的人，她透露很多人不太理解頂客族、長年照顧家庭的媽媽，「其實每一種女性的選擇，都是有她個人的一種思考和需求，而且都是散發著光芒的。」