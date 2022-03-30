汪小菲暴走嗆小S 張蘭發聲「好男不跟女鬥」

張蘭今天開直播，又被網友問到汪小菲。(取材自微博)

汪小菲 今突然在微博 暴走，砲轟小S 「是不是藥吃多了」、「每天就你蹦達歡，有完沒完？第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姊都沒說什麼，你天天的在這得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」而汪小菲媽媽張蘭今開直播，自然沒逃過網友提問，她也對此回應了。

張蘭在直播時意有所指「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點」，還說「有的人就得胡說八道，蹭別人的熱度，咱們做企業的，就是把企業做好，誰的熱度也不用蹭，是吧？這都是雙面刃，明白吧？」她接著越說越激動，「你家裡的事，就家裡自己解決，沒有什麼公道不公道的，如果別人誹謗你了，你可以找律師，家裡的事少讓婆婆參與，少讓你媽參與，兩口子的事，如果做媳婦一受點氣就回娘家了，會發現越來越亂，小事就變成大事了，少回家嘮叨，少跟閨密嘮叨，家醜不可外揚，你好事的時候怎麼不說啊？」，最後表示「給社會帶來負能量的我們不做，咱不做缺了小德的事，應該給未來孩子樹立點正確的價值觀，社會不需要負能量」。