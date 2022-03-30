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近而立之年 楊紫想對十年前的自己說「相信自己」

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫在「余生，請多指教」中演出有深愛父母又有主見的女兒。（取材自新京報）
楊紫在「余生，請多指教」中演出有深愛父母又有主見的女兒。（取材自新京報）

18年前楊紫因出演情景喜劇「家有兒女」中的夏雪一角為觀眾熟知，以「童星」身分開啟演藝生涯。近幾年通過「親愛的，熱愛的」等情感劇，楊紫認為觀眾已經接受她長大這件事了；如今站在而立之年的門口，她最想對十年前的楊紫說：「相信自己，你的未來會非常好，就繼續加油吧！」

正在騰訊視頻熱播的電視劇「余生，請多指教」中，楊紫把深愛父母又很有主見的女兒林之校演得格外生動，她與父親從隔閡到和解的父女情深尤其令人感動。新京報報導指出，楊紫在接受專訪時表示，她自己的家庭跟林家也有相似之處，比如大家經常會在一起開玩笑，「我跟我爸也是那種關心彼此，但都不太會說出來的（人）。」

父女親情是該劇的淚點，有好幾場父女對手戲讓楊紫念念不忘。據報導，比如：父親林建國和女兒提及回老家是想要找到女兒小學三年級寫在紙上的願望——「想跟爸爸一起做的100件事」；林之校試婚紗間隙和爸爸在戶外吃冰淇淋，說起以後要讓爸爸給自己帶孩子……這幾場戲裡，兩人都把生活最沉重的那部分留給自己，努力想讓對方輕鬆快樂，偏偏因為太過熟悉，知道對方在隱瞞，但都不忍戳穿。「這幾場戲對我的觸動是蠻大的，那種父女間的真實情感是控制不住的。」

劇中，林之校有一份「想跟爸爸一起做的100件事」，楊紫小時候也會有類似的願望。「期末考試如果考得好，我爸媽就帶我去哪兒吃飯，或者給我買一件喜歡的衣服。」楊紫覺得自己很幸運，基本小時候想要什麼，爸爸媽媽都會盡量滿足她。至於現在最想跟爸爸媽媽一起做的事？她笑著說：「每天晚上一起看「余生，請多指教」！現在我們家最想一起做的事就是追我的劇。」

「余生」是楊紫第一次與肖戰合作，雖然並沒有專門花時間培養默契，但一上來大家都很適應。「肖戰是一個特別敬業、努力，天分也很高的演員。我們在現場會經常溝通，互相幫助，所以演起來很順暢，很快大家就融入到劇情裡了。」

「余生」拍到尾聲，主創團隊想出一個點子：讓婚後的林之校和顧魏互相提問當初戀愛時的想法，剪輯好放在每集正片結束後作為番外小劇場。楊紫和肖戰就在劇本大綱的基礎上現場即興發揮，一邊問答一邊各自拿著手機互相拍。「因為覺得互相拿手機拍更真實一些，這個特別好玩。」

楊紫12歲就因出演情景喜劇「家有兒女」成為觀眾熟悉的童星，但高中時期卻沒人找她拍戲。後來她考上了北京電影學院表演系，戲約並沒有因此多起來。直到2012年底接演了孔笙、張開宙執導的電視劇「戰長沙」，才真正打開了演員之路。

楊紫也想對10年前的自己說：「相信自己，你的未來會非常好，繼續加油吧！」

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