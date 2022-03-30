無間道18年後再同框 梁朝偉對峙劉德華

「金手指」梁朝偉與劉德華18年後再度合作，備受關注；圖是「金手指」劇照。（取材自華西都市報）

英皇電影日前公布總投資 超15億元的2022年片單。項目包括：投資3.5億港幣、莊文強導演 ，梁朝偉 、劉德華和蔡卓妍主演的「金手指」和去年口碑與票房不錯的「懸崖之上」續集。

在片單中，最受關注的電影是「金手指」，片方公布兩張新劇照，三名主演的造型初次曝光。影片以上世紀七八十年代的香港為背景，故事藍本來自「佳寧集團案」，講述一家香港上市公司在短短幾年由崛起到清盤的故事。

封面新聞報導指出，劇照中，梁朝偉一身格紋西裝、戴粗框眼鏡，劉德華則是一身黑西裝，兩人在金碧輝煌的夜總會對峙。另一張劇照裡，蔡卓妍身穿橙灰色格子襯衫，留著非常有時代特色的中長鬈髮，神情凝重。

據悉，「金手指」的製作費高達3.5億港元；據報導，這是劉德華與梁朝偉繼「無間道」之後再次合作，導演莊文強也是「無間道」系列的編劇。談及時隔18年再次與兩位最佳男主角合作，莊文強表示，感覺他們的表演更加成熟，收放自如，尺寸拿捏得很好。

當被問到這次合作的心情，劉德華表示：「回憶都湧現了！」同時梁朝偉也補充：「其實整個劇組感情一直都很好，在拍完「無間道」後大家也都持續聯絡，所以這次能再一起工作，感到相當興奮。」

除了「無間道」外，兩人也曾與1984年合作「鹿鼎記」，兩大男神第三次合作會擦出什麼新火花，備受期待。