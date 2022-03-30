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小S公開大S二婚細節 汪小菲怒嗆「藥吃多了？」火速取關

娛樂新聞組／綜合報導
小S近來主持新節目「小姐不熙娣」。（取材自臉書）
小S近來主持新節目「小姐不熙娣」。（取材自臉書）

女星大S（徐熙媛）去年官宣與富商汪小菲離婚，本月傳出二婚消息，前夫汪小菲雖發文「祝福徐熙媛幸福」，不過隔不到一周，又傳出將微博名稱二度改名、取消關注大S微博，引起熱議。近日汪小菲再度為了大S的事情做出行動，開嗆小姨子小S（徐熙娣）：「藥吃多了？」之後微博更取關小S。

「噓！星聞」報導，小S近來主持新節目「小姐不熙娣」，節目中談起大S與具俊曄舊緣再續的過程，大S先是告訴她「可能是有交到男朋友了」，小S則一下子就猜到對方是具俊曄。而這段影片卻意外讓汪小菲看到，他立刻轉發該短片並隔空向小S嗆聲：「是嗎？妳早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」發完文後更氣得在留言區寫下：「每天就妳蹦噠歡，有完沒完？」

汪小菲不滿小S分享姊姊二婚細節，在微博開嗆。（取材自微博）
汪小菲不滿小S分享姊姊二婚細節，在微博開嗆。（取材自微博）

發文一出，立刻引來眾多網友關心並詢問是否喝多了。汪小菲來不及一一回覆，只好在自己的留言下方寫下：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，妳姊都沒說什麼，妳天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」看得出這些日子來汪小菲相當忍耐。

另據網易娛樂報導，事發後外界關注小S的反應，她則透過經紀人表示：「人之謗我也，與其能辯，不如能容。人之侮我也，與其能防，不如能化。」以「格言聯璧·接物類」內容高EQ回覆。

汪小菲 小S 大S

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