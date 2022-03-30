54歲張敏會金庸男星 打扮年輕但消瘦 網友擔心健康狀況

張敏（左）拜訪高虎的菜園，保養得宜的外型看不出實際年齡。（取材自微博）

54歲香港 女星張敏在90年代紅極一時，之後作品產量大減，淡出螢光幕許久。近日張敏在名導王晶的邀約穿古裝拍攝短片，雖然許多網友大讚「『倚天屠龍記』趙敏回來了」，卻有部分網友酸她「臉僵顯老」。最近，張敏前陣子參觀男星高虎的菜園影片再度瘋傳，她的外型又成為熱議的焦點。

騰訊報導，47歲男星高虎曾在張紀中版「天龍八部」飾演虛竹而成名，2014年因涉嫌吸食毒品 遭中國演藝圈封殺，現在轉換到農業跑道，在家鄉山東濰坊經營蔬菜園地。即便淡出螢光幕多年，他還是跟圈內人有聯絡，前陣子邀請張敏到他的菜園參觀，並在微博曬出影片。

影片中，張敏戴著白色棒球帽和漸層方型墨鏡，穿搭風格不僅跟時下年輕人無異，白皙緊緻的肌膚也不像年過半百，就算低頭也沒有擠出雙下巴，擦上紅色口紅顯得有精神。不過她近年身材越來越乾瘦，不少網友都留言關心張敏的健康。

張敏早年因跟周星馳合作多部電影 ，被封為「初代星女郎」，更因電影「賭聖」綺夢一角而暴紅華語圈，奠定一代女神的地位。不過她已淡出螢光幕許久，近期因出演王晶的短片「客棧」，穿上粉色系古裝，掀起網友「回憶殺」。