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「到天堂陪伴母親」…愛犬去世 蕭亞軒長文哀悼

娛樂新聞組／綜合報導
蕭亞軒PO出許多和Gemi的合照。（取材自Instagram）
蕭亞軒PO出許多和Gemi的合照。（取材自Instagram）

女星蕭亞軒愛犬Gemi去世，她在微博發長文哀悼。新浪報導指出，Gemi陪伴她多年，此前蕭亞軒曾經被自己的一愛犬咬傷臉部，至今還留有疤痕，但一點也不妨礙她對狗狗們的喜愛。

據悉，蕭亞軒養了20年的愛犬Gemi雖然住院治療多日，但還是不幸離世，她深夜傷心發文表示Gemi是人生中除了母親以外的最愛，牠的離別讓蕭亞軒感到撕心裂肺，「披上天使羽翼，當最可愛貼心的小天使，到天堂陪伴我的母親」。

蕭亞軒養了5隻狗，即使曾遭愛犬咬傷，但她也未曾責怪狗狗，把每隻愛犬都當作自己的親人一樣。Gemi上周就因病住進動物醫院，當時蕭亞軒拍下影片PO網，向上天祈求牠的病情能好轉；不過，Gemi29日下午還是過世了。

媒體報導指出，蕭亞軒表示，有好好的向牠道謝與道別，並寫道「我的人生除了我母親之外，Gemi是我的最愛、我的全世界」，可見Gemi對她來說有多重要。

蕭亞軒表示，Gemi披上天使羽翼，當最可愛貼心的小天使，「到天堂陪伴我的母親」，但Gemi離開的痛，還是難以承受，「就像當時我母親離開時一樣，那種感受是如此撕心裂肺，自己必須面對無法放下的不捨、心痛，很難」。

不過，蕭亞軒明白自己需要堅強，「為了愛我的人，好好繼續生活，把更多愛、更多溫暖的音樂傳達給每個人」，這番話也讓擔心她的粉絲安心不少。

最後，蕭亞軒表達對Gemi的感謝，「謝謝Gemi一直在身邊陪著我，謝謝來到我生命當中。心愛的Gemi會一直住在我心裡，永遠是我生命裡最珍貴的一部分」。

蕭亞軒愛犬Gemi去世，她在微博發文哀悼難掩思念。（取材自微博）
蕭亞軒愛犬Gemi去世，她在微博發文哀悼難掩思念。（取材自微博）

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