過敏導致呼吸困難 黃子韜深夜掛急診

黃子韜深夜前往醫院掛急診引發粉絲擔憂。（取材自微博）

有網友29日曝出中國藝人黃子韜深夜去醫院掛急診，引發熱議。新浪報導指出，黃子韜之後微博 發文報平安，指過敏 導致呼吸困難，服藥和輸液後已經沒有大礙，「實在對不起，讓大家擔心了」。

報導指出，黃子韜近期忙於拍戲，29日凌晨卻突然被爆出到醫院掛急診，照片曝光後引起粉絲擔憂；他29日下午透過微博發文，坦言前一天晚上身體真的太不舒服，「因拍戲期間一些嚴重的過敏症狀導致呼吸困難喘不動氣，也睡不好覺，昨晚實在難以忍受才從劇組去的醫院。沒關係，輸液和服藥後已經好很多了，很快就能恢復工 作」。

據了解，有網友爆出照片，透露在醫院見到黃子韜來掛急診，「在排隊做CT，看起來滿嚴重的…聽周圍那幾個人的對話好像是從劇組直接過來的，他在拍啥劇啊，是出了什麼事嗎？」粉絲擔憂紛紛留言詢問後續狀況；雖然有其他目擊者表示「他沒事，掛了鹽水（點滴）就走了」，仍有不少粉絲感到緊張。

對此，黃子韜在29日下午親自發文，解釋了身體現況，他的工作室也表示「目前情況已經好轉穩定，謝謝大家的關心和支持」。

雖然黃子韜承諾很快就能恢復工作，但粉絲仍相當不捨，紛紛在微博留言「你自己身體最重要，休息好了再去工作」、「身體不舒服要及時去醫院，不要硬挺」、「工作可以慢慢做，自己的健康才是最重要的」，也有人呼籲工作室跟劇組溝通，在已知黃子韜對貓毛過敏的情況下，希望能儘量避免過敏原，或完善地準備好必要藥物。