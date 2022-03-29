小S早猜到大S新男友是具俊曄 汪小菲氣炸：藥又吃多了？

汪小菲(左)多年前與小姨子小S在節目上打鬧。(圖:中天提供)

小S 在最新節目「小姐不熙娣」中節目裡談大S和具俊曄 的戀愛故事，說自己一下子就猜到大S的新男友是具俊曄，卻引來「前姊夫」汪小菲 不滿，汪小菲深夜在微博懟道：「是不是今天藥又吃多了？」

「小姐不熙娣」短短30秒的預告在微博引發熱議，小S先是透露大S說自己「可能有交到男朋友了，而且那個人你也認識」，她急問「不會是他（具俊曄）吧」，引來現場來賓歡呼。

來源：YouTube

小S接著說，「原來（具俊曄）在她心裡一直有很深的位子，她們是在最相愛的時候被迫分開的，所以他們彼此雙方都留有很深很深的遺憾。」

小S一番言論為節目引爆話題，汪小菲30日深夜在微博轉發影片語帶不爽：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」隨後還在評論區補充：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

(取材自微博)

取關小S 汪再罵：妳得瑟什麼

繼清晨怒懟小S之後，汪小菲一早在評論區中補充：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的；第二我的孩子在台北，我已經很妥協了；第三，你姐都沒說什麼，你在這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」 隨後汪小菲取關了小S。

(取材自微博)

有網友心疼汪小菲「既然10年的時間你也並沒有把她心裡的人抹去，你自己也累，互相祝福吧」、「故意氣你的，別上當，蹦噠不久的」。