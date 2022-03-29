大S登記結婚「前婆婆」張蘭突曬全家福 挨酸：別再炒作

(取材自抖音)

大S （徐熙媛 ）重逢舊愛具俊曄，相對下前夫汪小菲 和前婆婆張蘭心情則顯得複雜許多，而28日媒體報導大S登記結婚的消息，隨後張蘭則開直播曝光昔日與大S的全家福照，更透露暑假就能與他們見面，許多微博網友看不下去頻勸別再炒作了！

張蘭在抖音直播談起孫女，表示暑假就能與她們見面。有網友問：「今天是大S和老公領證的日子，你怎麼還直播賣貨？」只見張蘭回說：「外人的事咱們就別再直播間裡說了，和我沒任何關係」網友聽完則誇讚：「蘭姐真的是拿得起放得下啊！」

(取材自抖音)

聊著聊著，張蘭突然拿出曾出版過的自傳，表示希望往後孫女長大看到這本書，能透過這本書瞭解到一個真實的奶奶，而不是透過媒體去了解奶奶。當中她除了曝光自己昔日美照，也不忘誇讚兒子汪小菲帥氣，最後還秀出過往的全家照，說著說著突然紅了眼眶感嘆：「人一定要知足，懂得珍惜」，更補充：「我是一個白手起家的女企業家，我帶領著15萬人掙錢呢，我不需要那些亂七八糟的炒作，踏踏實實做事業才是根本」，有網友認為她話中有話，她則澄清：「我可沒指名道姓說別人啊，我是在說所有女性都應該獨立」。

隨後張蘭還節錄介紹自傳的那段影片上傳，網友們看了忍不住酸說：「現在賣這個書有點不對吧，人家都再婚了，確定是不是炒作？當初為什麼不好好珍惜？」、「什麼都蹭啊」、「跟張穎穎高高興興爬山的時候，想過前兒媳、前孫女感受了嗎？」、「自編自導吹出一本書」、「怎麼語無倫次了」、「沒有大Ｓ，全家人是誰大多數人不認識」。