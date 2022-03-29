南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

「倩女幽魂」系列讓張國榮在南韓人氣居高不下。圖／報系資料照片

每到4月初，就是世界各地影迷懷念張國榮的時節，今年在台灣除了有「霸王別姬」、「胭脂扣」與「英雄本色」經典重映外，更有由南韓 影劇記者朱晟徹所著「永遠的哥哥，張國榮」一書上市，他走訪香港 各地緬懷張國榮的生前軌跡，分析張國榮每一部電影 作品裡透露關於其人生的蛛絲馬跡，充滿濃濃的思念之情，值得細細品味。

早在張國榮隨著「英雄本色」、「倩女幽魂」大賣而受到台灣觀眾崇拜之前，他已經以音樂作品攻進寶島，而在南韓，卻是靠著這兩部影片登上巨星寶座。「英雄本色」導演吳宇森則對朱晟徹表示很怕重溫「英雄本色2」，因為張國榮角色最後身亡，其實沒有必要拍葬禮和遺像的片段，他卻沒多想就加進去，事隔多年，還覺得有些過意不去。南韓中學男生們著迷於片中的江湖情義，常常會自比片中的人物，說出悲壯的台詞，成為年少的趣味回憶。

隔年暑假的另一部賣座巨片，帶動了新的風潮。根據「聊齋誌異」故事改編的「倩女幽魂」，讓韓國觀眾驚見香港的動作特效影片不只成龍的拳腳打鬥或是殭屍，張國榮與王祖賢穿上古裝仍然俊美迷人，各自都在南韓引起大批影迷追捧，彼此都接到廣告代言。張國榮曾經在當地的廣告中，站在雨裡吃了被雨淋溼的巧克力，比之後在台灣飲料廣告裡淋雨的郭富城還要早。

和王家衛的合作也是張國榮為人熟知的演藝歷程其中一章，朱晟徹認為王家衛總愛把張國榮的角色帶出香港，像是「阿飛正傳」到菲律賓，或是「春光乍洩」到阿根廷，「春光乍洩」一度因同志主題在韓遭禁，竟然大學電影社團紛紛搶購外地發行的錄影帶舉辦播映會，還得忍受畫質欠佳的結果，但仍吸引不少張國榮與梁朝偉的影迷欣賞。