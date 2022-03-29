張歆藝：願世上不再有女人被稱為「潘金蓮」

張歆藝主演話劇「我不是潘金蓮」。（取材自華西都市報）

演員張歆藝近期在社交平台發布的數條消息中，似乎都圍繞著一個話題展開，就是話劇「我不是潘金蓮」的演出。作為劇中唯一女主演的她，對這部話劇傾注大半年的心血和精力。更重要的是，此中還寄託著進入表演行業近20年的演員的「話劇夢」。

「我不是潘金蓮」一次次以不同的形式呈現；華西都市報報導，就在話劇「我不是潘金蓮」全國巡演的間隙，張歆藝談到話劇中的點點滴滴，她台詞信手拈來，又對導演 丁一滕、編劇卓別靈贊不絕口，言語間不難聽出對作品傾注的認真和付出。

「從演出現場的反饋來講，我們應該把之前觀眾心中『李雪蓮』的形象，完全打碎了。所有人看完之後都覺得，這不是他們想象當中的那個『李雪蓮』。」

「我不是潘金蓮」是茅盾文學獎得主劉震雲第一部以女性為主角的作品；小說 以農村婦女李雪蓮二十年來的告狀為主線，關注到女性家庭親情、傳統道德和權力抗爭的生存困境，憑借幽默反諷的文學語言，深刻體現荒誕現實、時代隱喻和文化意蘊，更在2016年被拍成電影 ，搬上大銀幕。

「我最初拿到劇本的時候，跟編劇、導演以及製作者說，如果要站在一個女性角度去深挖角色的話，不如站在一個母親的角度去深入，所以故事的落點有了一定的轉變。」

李雪蓮到底是個什麼人？她經歷了什麼？她為什麼要提出假離婚？在被前夫背叛之後，她又為何要去告狀……在張歆藝不斷的質疑中，李雪蓮的故事線浮現出更為飽滿和完整的脈絡。編劇將李雪蓮與丈夫秦玉河的「前世」挖出，又把她與兒子的情感故事續寫出來，讓李雪蓮的「來處」有了清晰的足跡和印記。

「正式開演的時候，台下的觀眾3分鍾一小笑，5分鍾一大笑，一個小節就鼓掌喝彩。但當我們一認真投放感情的時候，觀眾哭得比我還大聲。我認為我們做到了，所謂的『一齣讓人從頭笑到尾的悲劇』。」張歆藝說。

原著中，主角李雪蓮「悲劇式」的一生，是從背負上「潘金蓮」的名聲開始的。她與丈夫「假離婚」後遭到背叛，又被污蔑是「潘金蓮」。於是，她用一生糾正人們的一個錯誤，只為了洗刷被稱為潘金蓮的冤屈。

後來翻拍的電影作品，都延續這樣的敘事脈絡。但是，到了話劇「我不是潘金蓮」，他們開始思考「潘金蓮」這樣女性在歷史中的維度，她是否也像李雪蓮一般，是被「踐踏」的女性，是在歷史長河中被「污名化」的女性。

於是，當話劇舞台上，一身京劇扮相的「潘金蓮」跨越時空而來，與張歆藝扮演的「李雪蓮」面面相覷時，那一句「我曾經也是李雪蓮，是世人把我們叫成了『潘金蓮』」，讓整個故事對女性命運的反思，有了更為深層次的表達。

「這個就是我們的核心，所有的故事都是為了表達，我們希望這世上再也不要有任何一個女人被叫作潘金蓮了。」張歆藝說，「潘金蓮」這個名字就像是妄加在某一些女人身上的「枷鎖」，而當這個「枷鎖」被赤裸又殘忍地展現在劇中，觀眾更能感受到震撼。「當李雪蓮說出『我希望這個世界上再不會有任何一個女人被叫作潘金蓮』後，所有的觀眾都起立鼓掌。」