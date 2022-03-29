「一代洪商」實地拍攝 演繹愛國油商傳奇

「一代洪商」到洪江實地拍攝，演繹愛國油商傳奇。（取材自華西都市報）

近代歷史傳奇劇「一代洪商」正在央視電視劇頻道播出。該劇由張豐毅、李立群、張睿、張含韻主演，丁海峰、馬曉偉、牛莉、寇振海等眾多實力演員加盟。

北京 青年報報導指出，天下洪油出洪江。湖南洪江自古就是湘西重要驛站和繁華商埠，盛產優質桐油，人稱洪油。從大航海時代起，洪油就是一種必需的防腐用品，一直延續到清末、民國，是極其重要的戰略物資。由於洪油的重要地位，不僅天下五府十八幫聚集在洪江，各國採購商人也雲集於此。

華西都市報報導指出，為了真實還原歷史，「一代洪商」選擇在洪江實地拍攝。儘管目前的洪江古商城保存完整，但要重現當年「商賈駢集，貨財輻輳，萬屋鱗次，帆檣雲聚」的繁華盛景，難度極大。為此，劇組在洪江古商城萬壽宮碼頭還原搭建當年的「洪江碼頭」，建造「巨無霸」油船及汽船、小火輪等船隻，在舊瓷廠廢址搭建「劉家搾油坊」「李家搾油坊」等諸多場景，還在沅江邊搭建「水客幫山寨」，帶領觀眾跟著劇集一起走進洪油歷史，真實感受開放包容、開拓奮進的洪商文化。

據悉，「一代洪商」講述湘西南商業重鎮洪江城中劉、楊兩家百年油號三代人的恩怨傳奇，濃墨重彩地展現一代洪油商人在歷史巨變中的家國情懷和商賈理念。

劇中，老戲骨張豐毅、李立群分別飾演元隆油號掌櫃劉雲湘、恆順油號掌櫃楊同昌，他們是老一輩湘商的代表人物，展現了湘商受盡苦難仍不失道義、行商萬裡兼濟天下的品格，為抗戰作出傑出貢獻。

「新還珠」中五阿哥的扮演者張睿，此次在劇中飾演楊家大兒子楊大江，從事地下活動為革命籌集軍費，面對國家危難，毅然走到抗日第一線。川妹子張含韻此次擔當女一號，在劇中飾演劉家女兒劉天娟，追隨楊大江投身革命，誓死保衛洪江城突破形象，演繹了革命洪流中的愛情和戰火中的青春。