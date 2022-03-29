我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將會李顯龍 討論俄羅斯和印太議題

不對烏克蘭用核武 克里姆林宮發言人：國家受威脅才用

「一代洪商」實地拍攝 演繹愛國油商傳奇

娛樂新聞組／綜合報導
「一代洪商」到洪江實地拍攝，演繹愛國油商傳奇。（取材自華西都市報）
「一代洪商」到洪江實地拍攝，演繹愛國油商傳奇。（取材自華西都市報）

近代歷史傳奇劇「一代洪商」正在央視電視劇頻道播出。該劇由張豐毅、李立群、張睿、張含韻主演，丁海峰、馬曉偉、牛莉、寇振海等眾多實力演員加盟。

北京青年報報導指出，天下洪油出洪江。湖南洪江自古就是湘西重要驛站和繁華商埠，盛產優質桐油，人稱洪油。從大航海時代起，洪油就是一種必需的防腐用品，一直延續到清末、民國，是極其重要的戰略物資。由於洪油的重要地位，不僅天下五府十八幫聚集在洪江，各國採購商人也雲集於此。

華西都市報報導指出，為了真實還原歷史，「一代洪商」選擇在洪江實地拍攝。儘管目前的洪江古商城保存完整，但要重現當年「商賈駢集，貨財輻輳，萬屋鱗次，帆檣雲聚」的繁華盛景，難度極大。為此，劇組在洪江古商城萬壽宮碼頭還原搭建當年的「洪江碼頭」，建造「巨無霸」油船及汽船、小火輪等船隻，在舊瓷廠廢址搭建「劉家搾油坊」「李家搾油坊」等諸多場景，還在沅江邊搭建「水客幫山寨」，帶領觀眾跟著劇集一起走進洪油歷史，真實感受開放包容、開拓奮進的洪商文化。

據悉，「一代洪商」講述湘西南商業重鎮洪江城中劉、楊兩家百年油號三代人的恩怨傳奇，濃墨重彩地展現一代洪油商人在歷史巨變中的家國情懷和商賈理念。

劇中，老戲骨張豐毅、李立群分別飾演元隆油號掌櫃劉雲湘、恆順油號掌櫃楊同昌，他們是老一輩湘商的代表人物，展現了湘商受盡苦難仍不失道義、行商萬裡兼濟天下的品格，為抗戰作出傑出貢獻。

「新還珠」中五阿哥的扮演者張睿，此次在劇中飾演楊家大兒子楊大江，從事地下活動為革命籌集軍費，面對國家危難，毅然走到抗日第一線。川妹子張含韻此次擔當女一號，在劇中飾演劉家女兒劉天娟，追隨楊大江投身革命，誓死保衛洪江城突破形象，演繹了革命洪流中的愛情和戰火中的青春。

北京

上一則

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「掉下巴」實情曝光

下一則

返老還童？岳雲鵬慶祝37歲生日 曬倒過來的自拍

延伸閱讀

不捨顧寶明離世 「劇場三寶剩二老」 金士傑哀慟

不捨顧寶明離世 「劇場三寶剩二老」 金士傑哀慟
顧寶明逝世 張小燕面容哀戚送老友

顧寶明逝世 張小燕面容哀戚送老友
NFL／傳奇四分衛布雷迪宣布復出 下季續披海盜球衣

NFL／傳奇四分衛布雷迪宣布復出 下季續披海盜球衣
NBA／執教1336勝寫傳奇 波波維奇：成就屬於大家

NBA／執教1336勝寫傳奇 波波維奇：成就屬於大家

熱門新聞

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

2022-03-25 02:29
珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／摘自IG

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

2022-03-23 14:14

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜