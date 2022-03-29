王力宏復出工作？網傳「笑容滿面」拍廣告

近日網路流傳一段王力宏拍攝汽車廣告的影片，稱他離婚後復工，粉絲指出是在離婚之前拍攝。（視頻截圖）

歌手王力宏 ，去年底遭前妻李靚蕾 爆料私生活混亂後，演藝事業受到重創，廣告、代言全丟光。不過近期有網友在社群網站上看到王力宏代言的汽車 廣告，「復出演藝圈」傳言引發熱議。

新浪娛樂報導，王力宏婚變風波後曾宣布要「暫時退出演藝圈」，然而近期網路上流傳一段王力宏拍攝汽車廣告的視頻，稱王力宏離婚後復工，視頻中他身形消瘦了不少，滿臉都是笑容。

影片中王力宏穿著一件印花西裝外套搭配白色上衣，看上去非常清爽。他自曝為了這次工作剃掉了鬍子，還重新剪了頭髮，非常享受這種可以工作的快樂。他還開心地表示這次的工作是為了某個汽車品牌拍攝廣告，言語中十分滿意的樣子。

不過隨後有粉絲指出，該廣告為離婚之前拍攝，並非復出演藝圈。

力宏與李靚蕾結婚以來生育了三個孩子，一直都是恩愛夫妻的公眾形象。去年兩人爆出離婚震撼彈，李靚蕾更在社交平台數次發布長文，直指王力宏轉移婚內財產，並有著出軌的跡象。目前關於兩人的離婚官司以及婚內財產的分配，正由美國法院進行受理。

雖然王力宏至今仍未開始演藝工作，但「烏龍影片」傳出後，許多網友表示不接納，直言「讓他歇著吧」，還稱呼他是海王。但是也有網友認為王力宏也有努力的權利，誰沒犯過錯呢，應該給他一個機會，只要是願意重新出發都值得鼓勵。