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任達華愛女辣秀「110cm」長腿 曾華倩兒也點讚

娛樂新聞組／綜合報導
任達華愛女秀短裙辣腿。（取材自Instagram）
任達華愛女秀短裙辣腿。（取材自Instagram）

香港影帝任達華與名模妻琦琦育有一女任晴佳，17歲的她少女初長成，最近在Instagram分享一組近照，引起大批網友關注，連資深港星曾華倩的帥兒也按讚。

綜合媒體報導，任晴佳當天穿著緊身白裙在豪華遊艇上大擺性感pose，好身材展露無遺，任晴佳也繼承媽媽的超模身材，身高足足有180公分，光是腿長就佔了110公分，一雙誘人大長腿，搭配健康的小麥色肌膚十分吸睛。

任晴佳五官同樣出眾，側顏下頜線清晰俐落，眉眼像媽媽，鼻子、嘴巴像爸爸，一頭長髮更是髮量驚人，很有港風女神的氣場。

任晴佳曝光這組照片後，立馬引起大批網友關注，就連曾華倩23歲兒子林浩賢也按讚。事實上，曾華倩與任達華是相識多年好友，兩人曾合拍電視劇「新紮師兄續集」、「倚天屠龍記」， 父母關係這麼好，想必任晴佳和林浩賢也熟識。

任晴佳13歲就開始為雜誌拍大片，從小就是美人胚子的她，近年來已經參加了不少時尚活動，去年她還為某知名時尚雜誌拍攝了封面，造型破格大膽，煙熏妝、高馬尾搭配黑色連衣裙，很有叛逆暗黑少女的氣質。

任晴佳是任達華和超模琦琦的獨生女，對女兒也是非常疼愛。任達華此前就曾透露買了不少昂貴房產，都記在了女兒名下，小小年紀就已經是身價不菲的富婆了。

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