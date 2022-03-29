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73歲潘迎紫秀近照 不老妖姬曝凍齡祕訣

娛樂新聞組／綜合報導
潘迎紫近日分享照片及飲食習慣。（取材自微博）
潘迎紫近日分享照片及飲食習慣。（取材自微博）

有「不老妖姬」之稱的73歲資深女星潘迎紫，近日在社群平台放上自己的照片，並公開日常飲食習慣，逆生長的外型使網友驚呼連連。

台北中國時報報導，潘迎紫近日在微博上傳一張沙龍照，她穿著一身白，臉上化著紫紅色的彩妝，膚質白嫩光滑，幾乎快融入白牆，像個發光的燈泡般，找不到一絲瑕疵，完全看不出真實的年紀。她也分享日常保養祕訣，透露自己平時喜歡吃不加工的天然食物，並表示有健康的身體才有餘力修持佛法，將善意回饋大眾。

據報導，潘迎紫曾主演「神鵰俠侶」、「一代女皇武則天」、「浴火鳳凰」等經典八點檔，成為80年代當紅巨星，雖然近年淡出演藝圈，但一舉一動仍備受關注。

許多網友看到潘迎紫的照片後，紛紛訝異地大呼：「哇，漂亮的姐姐」、「噢～我終於明白了為什麼娃娃姐麗質天生，原來是只吃純天然食品的緣故～美美噠」、「一點斑也沒有，那麼多年了依然青春靚麗」、「確實身體健康心情會好很多」。

長年居住在香港的潘迎紫，也曝光當地持續升溫的疫情，她表示，連樓下的鄰居都確診，不禁心慌寫道：「香港已經進入極危急的狀況。醫療已經崩潰，醫院除了走廊躺滿人，剛聽到一位醫生說，把員工餐廳也擺滿了病床，連日來老人小孩確診者只好被安排在醫院外的空地臨時病床上等候。」即便疫情不樂觀，潘迎紫仍正面看待，呼籲大家一起同心協力度過難關。

疫情 香港 社群

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