回憶殺…重播99年版「絕代雙驕」 林志穎：你還記得誰

林志穎在社交平台上曬出電視重播1999年版「絕代雙驕」的視頻。（視頻截圖）

林志穎28日在社交平台上曬出一段電視重播1999年版「絕代雙驕」的視頻，並配文稱「滿滿的回憶」；不過他坦言有些劇中人名都已經不記得了，讓網友笑虧幫他準備銀杏補補腦，還有網友曬出林志穎曾經的劇照，贏得林志穎的認可。

「不老男神」林志穎上個月才發文感嘆出道30年，雖然一張完全看不出他已經47歲；不過他發了自己23年前拍的電視劇「絕代雙驕」，還截下自己醜爆的造型。他表示：「看到最近在重播1999年的絕代雙驕，滿滿的回憶，小辣椒、江別鶴、惡人谷，你還記得哪些名字呢?」不少網友看到後紛紛在線與林志穎互動。

有網友直接回了一大票的名字，就連配角也如數家珍一樣寫得清清楚楚，讓林志穎也相當佩服，親回「好厲害！有些名字我還不記得呢」；有網友貼出林志穎在劇中叼著根草曬月亮的照片，他也親回「這張不錯看」，還被網友提醒，才想起來當年自己的台詞「我是天下第一聰明的魚」，讓網友忍不住笑虧他「銀杏都給備好了，你居然記起來了」。

「絕代雙驕」是林志穎拍攝的第一部電視劇，當年紅遍華人 圈，其他參與這部片的藝人有蘇有朋 、李綺紅、陳德容、侯炳瑩、林瑞陽、陳俊生、蕭薔、李立群、連靜雯、鄭嘉穎等。