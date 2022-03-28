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馬天宇挽袖捐血卻被拒 原因曝光讓人笑場

娛樂新聞組／綜合報導
馬天宇自願捐血卻被拒絕。（取材自微博）
馬天宇自願捐血卻被拒絕。（取材自微博）

35歲中國男星馬天宇最近被網友目擊出現在西湖，該網友透露，當天在捐血車旁偶遇馬天宇想捐血貢獻愛心，沒想到卻被工作人員給拒絕了。

貓眼娛樂報導，路過的網友透露，馬天宇可能是到西湖進行遊覽，還撐著一把傘，只見他路過捐血車的時候想捐血，但工作人員嚴詞拒絕，連捐血車都沒有讓他上去。

網友曝光真實原因，原來是馬天宇當天剛剛從北京過來，由於疫情原因行程卡上帶星，所以不符合捐血政策。偶遇的網友直呼對馬天宇的印象更好了，連稱「這個小伙能處」。

網友得知馬天宇捐血被拒後，有人誇讚果然是默默做好事的馬天宇，人美心善虎子哥。還有人說沒想到馬天宇行程碼帶星了，居然還在外面亂逛。

馬天宇此前在綜藝節目中提到自己進入娛樂圈，是為了要幫助家人找到生存的方法，過兩年很可能就會隱退了。不過他的工作室隨後就發文否認，告訴他不要想著退圈，闢謠了馬天宇的這個說法。

前不久馬天宇還嘗試了直播帶貨，由於是第一次跨界直播，他做好了充足的準備，提前很長時間就開始選品。但是在直播中難免還會出現一些小失誤，不過他用功的態度也得到了很多網友的認可，算是取得了不錯的成績。

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