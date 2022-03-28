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慶餘年2來了？ 宋軼古裝曝光 竟是「誤會一場」

娛樂新聞組／綜合報導
宋軼的古裝視頻讓粉絲誤以為《慶餘年2》要播出了。（取材自微博）
宋軼的古裝視頻讓粉絲誤以為《慶餘年2》要播出了。（取材自微博）

中國古裝武俠劇「慶餘年」2019年播出後暴紅，片方2020年就已官宣「慶餘年」第二季正式啟動，但開拍的時間卻一拖再拖。近日劇中主要女演員宋軼流出古裝視頻，更打著「慶餘年」旗號，許多粉絲以為終於盼到續集開拍，沒想到卻是手機遊戲代言。

綜合媒體報導，「慶餘年」至今累績超過165億網播量，雖然早前傳出要拍續集，但開拍時間卻一拖再拖。最近網路上流傳一則宋軼身穿古裝的影片，引頸期盼的粉絲忍不住問「慶餘年2」要播出了嗎？後來證實是誤會一場，原來是宋軼代言了「慶餘年」的手機遊戲。

「慶餘年」當年捧出了多位新晉演員，除了男主角張若昀、雞腿姑娘李沁，還有宋軼、肖戰、郭麒麟等藝人。

不久前有消息指出，人氣男星肖戰可能不會繼續出演「慶餘年2」，因為肖戰最近在拍攝「夢中的那片海」，而「慶餘年2」裡的言雲冰戲分會特別多，所以沒有辦法調整時間拍攝。其他已經確定回歸的主要演員則有張若昀、李沁、郭麒麟、宋軼等。

網友擔心，假設2022年才能推出第二部的話，兩部之間隔了三年時間，對於觀眾來說，恐怕早已將整部劇拋之腦後。

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