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昔日一脫成名 一代豔星年過50 近照「面目全非」

娛樂新聞組／綜合報導
年過半百的秦虹曬出近照，被許多影迷發現「面目全非」。（取材自微博）
年過半百的秦虹曬出近照，被許多影迷發現「面目全非」。（取材自微博）

90年代紅極一時的艷星秦虹，自淡出香港影圈後一直專注在中國發展，年過半百的她曾有「純情小歌手」稱號，不過她最近在微博分享的自拍，被許多影迷發現臉蛋跟過去長得不一樣，驚呼根本「認不出來」，直酸「整個人面目全非」。

綜合媒體報導，秦虹出生於北京，曾擔任歌手、司儀，還有著「純情小歌手」的封號，後來她轉往香港演藝圈發展，由於擁有美艷臉蛋和傲人雙峰，讓她接下了好幾部大尺度三級片，包含「噴火女郎」、「三級薔薇之戀」、「新七擒七縱七色狼」、「猛鬼差館」，還曾客串過劉德華主演的「五億探長雷洛傳」，是90年代香港當紅的艷星之一。

秦虹雖然一脫成名卻沒有幫她自己熬到頂尖女主角地位，1994年逐漸淡出香港娛樂圈返回中國發展，但始終沒有再攀演藝事業巔峰。

秦虹2015年曾在訪問坦言，目前都在中國或是東南亞的賭船上面商演，感情生活一直保持單身，她也維持著豔星的頭銜，在表演時以清涼服裝現身，像是遮三點的比基尼等。

秦虹多年來仍堅持以性感形象示人，微博上分享的生活照亦作性感打扮。不過目前已年過半百的她近日曬出一系列自拍照，許多影迷覺得她的臉蛋跟過去長得不一樣，有種整形過度或是濾鏡、P圖下手太強的感覺，讓不少人直酸「整個人面目全非」。

秦虹當年一脫成名，之後打著豔星的頭銜在各處登台表演。（取材自微博）
秦虹當年一脫成名，之後打著豔星的頭銜在各處登台表演。（取材自微博）

香港 微博 東南亞

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