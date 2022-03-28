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再搭檔？胡歌、吳磊同框 網友嗨：夢回琅琊榜

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌（左）和吳磊曾合作演出「瑯琊榜」，如今傳出兩人將三度合作。（取材自微博）
胡歌（左）和吳磊曾合作演出「瑯琊榜」，如今傳出兩人將三度合作。（取材自微博）

目前正在拍攝電影「不虛此行」的中國男演員胡歌，近日有網友目擊他疑似與演員吳磊合體拍戲；雖然傳出的畫面並不清楚，「胡歌、吳磊同框拍戲」消息依舊讓許多粉絲激動，直呼「讓人夢回琅琊榜」。

新浪網報導，網友PO出一段胡歌和吳磊同框拍戲的影片，配文打了多個感嘆號，驚訝高呼「胡歌和吳磊在我姥姥家小區拍戲」。由於胡歌正在拍攝曹保平監製的電影「不虛此行」，影片中兩人穿著時裝，讓許多粉絲猜測吳磊是否要客串演出。

據報導，吳磊正在和陳建斌、蔣勤勤拍攝文藝片「草木之間」，但因影片開拍不久，網友拍到胡歌、吳磊同框情況，有可能如爆料所言，是吳磊去「不虛此行」劇組客串。

官方對此沒有公布相關消息，至於「瑯琊榜」第三部中，胡歌和吳磊是否能再度聯袂出演，目前尚未可知。

39歲的胡歌和22歲的吳磊相差17歲，2005年時吳磊在「少年楊家將」飾演男主角胡歌的童年，兩人因此結緣，之後又因「瑯琊榜」再度合作。吳磊飾演梅長甦的小保鏢飛流，兩人在「琅琊榜」中互動如父如友，深受觀眾喜愛。

胡歌時隔三年再登大銀幕，「不虛此行」劇組日前發布宣傳海報，並透露片名四個字是由胡歌親筆所寫。

「不虛此行」由曹保平監製、劉伽茵編劇指導，講述的是一個「掉隊」的普通編劇聞善（胡歌飾）偶然中開始以撰寫悼詞為生，在與各色普通人的相遇裡，聞善慰藉他人、也獲得了溫暖，最終找到了自己的人生方向的故事。

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