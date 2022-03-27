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甄嬛開播10年…「巧背英語單詞」再上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
「甄嬛傳」播出已10年了，仍能創造創話題上熱搜。 （取材自微博）
「甄嬛傳」播出已10年了，仍能創造創話題上熱搜。 （取材自微博）

日前，#用甄嬛傳巧背英語單詞#的話題空降熱搜。有劇粉天馬行空地提煉出劇中台詞並譯成英文，練就了全新的背單詞方法。此前，用英語翻譯「甄嬛傳」經典台詞的#甄學家英語小課堂#，也曾被眾多學生津津樂道，有評論調侃「考過四級多虧每天看（這個）。」

新京報報導，在網路世界中，「甄嬛傳」是個神奇的存在。從#果郡王知道靈犀和弘曕是他的孩子#到#甄嬛的雙十一圖鑑#；從情節解讀、人物設定、台詞表達到服裝道具…這部已經播出了十年的影視作品，仍在「與時俱進」，時下很多社會、生活、人文的熱點話題，都可與之實現天馬行空的關聯。無獨有偶，「武林外傳」、「家有兒女」、「我愛我家」、「還珠格格」等熱播十年甚至二十年的經典影視劇，同樣是當下的熱搜常客，為何這些作品可以「常看常新」？

新京報以「甄嬛傳」為樣本，調查228名觀眾。當被詢問為什麼「沒有『甄嬛傳』接不住的梗」，約67%的人表示「人物有意思、豐滿，可以發散各種故事」；有65%的人認為「台詞金句多，值得反復品味」。這兩點似乎決定了一部作品是否能持續與當下實現共振。

某位不願具名的劇評人對此表示認同。在她看來，「甄嬛傳」並非單純爽劇，劇中每個人物都真實豐滿，擁有個性與血肉。例如生性自卑，成為鬥爭「棋子」的安陵容；專情卻飛揚跋扈的年世蘭等。「武林外傳」、「我愛我家」「家有兒女」這些劇更是以現實主義、擊中人心為主要表達與共鳴點。

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