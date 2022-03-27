我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

香港電影金像獎 一代笑匠許冠文獲頒終身成就獎

娛樂新聞組／綜合報導
一代笑匠許冠文獲頒香港電影金像獎「終身成就獎」，以表揚他在香港電影的貢獻。 （取材自微博）
一代笑匠許冠文獲頒香港電影金像獎「終身成就獎」，以表揚他在香港電影的貢獻。 （取材自微博）

第40屆香港電影金像獎延期至7月17日舉行，近日率先公布「終身成就獎」得主是許冠文。專業精神獎得主則是剪輯師、製片人周國忠。

79歲的許冠文是一代笑匠，有「喜劇天王」美譽，他在1970年代起，以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣，1974年首部作品「鬼馬雙星」票房逾600萬，打破當時香港中西票房紀錄；1976年「半斤八兩」以800多萬再創佳績；1981年「摩登保鑣」更以1700多萬票房，第三度衝破他所創的香港票房賣座紀錄。

許冠文亦憑「摩登保鑣」成為首屆「香港電影金像獎」最佳男主角。他當年的出品不僅在香港，在日本及海外均叫好叫座，「許冠文電影」成為金漆保證。

許冠文80年與弟弟許冠傑分開發展後，許冠文依然佳績不斷，如「神探朱古力」、「雞同鴨講」、「合家歡」和「搶錢夫妻」等。2016年還參演台灣電影「一路順風」，低調詮釋「的士司機」一角，讓人印象深刻。

而專業精神獎得主周國忠在香港電影圈有「金剪刀」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策畫、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。

原定於2021年舉行的第40屆香港金像獎，因受疫情、影院營業以及電影上映的檔期影響順延一年，讓2020年—2021年度的參選電影合併進行投票及頒獎。頒獎禮原定於4月17日舉行，但因香港爆發第五波疫情，再度延期至7月17日。

電影 香港 疫情

上一則

李康生小中風後有如被點開笑穴 「笑場擔當」成後遺症

下一則

「后翼棄兵」精靈女 「浴血黑幫」床戲快閃5秒

延伸閱讀

奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP

奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP
調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高

調查：無屋住、工作忙 7成港人「不想生」創8年來新高
山謬傑克森獲終身成就獎 丹佐華盛頓比他開心抱超緊

山謬傑克森獲終身成就獎 丹佐華盛頓比他開心抱超緊
新聞評論／特首選舉 「跑馬仔」遊戲再現初熱

新聞評論／特首選舉 「跑馬仔」遊戲再現初熱

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
小S和老公許雅鈞住進仁愛帝寶，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜。（取材自Instagram）

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

2022-03-24 18:16
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
周星馳。 取材自weibo

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

2022-03-23 05:37
張蘭開直播總是不免被問到前兒媳大S。（取材自微博）

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

2022-03-24 19:18
大S否認要開記者會。圖/摘自臉書

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

2022-03-20 09:47

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難