香港電影金像獎 一代笑匠許冠文獲頒終身成就獎

一代笑匠許冠文獲頒香港電影金像獎「終身成就獎」，以表揚他在香港電影的貢獻。 （取材自微博）

第40屆香港電影 金像獎延期至7月17日舉行，近日率先公布「終身成就獎」得主是許冠文。專業精神獎得主則是剪輯師、製片人周國忠。

79歲的許冠文是一代笑匠，有「喜劇天王」美譽，他在1970年代起，以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣，1974年首部作品「鬼馬雙星」票房逾600萬，打破當時香港中西票房紀錄；1976年「半斤八兩」以800多萬再創佳績；1981年「摩登保鑣」更以1700多萬票房，第三度衝破他所創的香港票房賣座紀錄。

許冠文亦憑「摩登保鑣」成為首屆「香港電影金像獎」最佳男主角。他當年的出品不僅在香港，在日本及海外均叫好叫座，「許冠文電影」成為金漆保證。

許冠文80年與弟弟許冠傑分開發展後，許冠文依然佳績不斷，如「神探朱古力」、「雞同鴨講」、「合家歡」和「搶錢夫妻」等。2016年還參演台灣電影「一路順風」，低調詮釋「的士司機」一角，讓人印象深刻。

而專業精神獎得主周國忠在香港電影圈有「金剪刀」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策畫、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。

原定於2021年舉行的第40屆香港金像獎，因受疫情 、影院營業以及電影上映的檔期影響順延一年，讓2020年—2021年度的參選電影合併進行投票及頒獎。頒獎禮原定於4月17日舉行，但因香港爆發第五波疫情，再度延期至7月17日。