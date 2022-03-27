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王菲15歲愛女穿比基尼挨批 李嫣懶理負評大方露Bra

娛樂新聞組／綜合報導
李嫣PO畫作展示母女情，網友解讀她是在撒嬌。 （取材自微博）
李嫣PO畫作展示母女情，網友解讀她是在撒嬌。 （取材自微博）

天后王菲和前夫李亞鵬的女兒李嫣，現已15歲，成為出落有致的美少女，她先前曾捲入炫富爭議，因為受不了酸民言論而刪光Instagram，如今穿比基尼照片又流出，再度被路過的網友批「有失雅觀」。對此，李嫣再更新近照，直接大方露出襯衫內的黑黃Bra，疑似藉此回應風波，表達懶得理會負評的態度。

最近李嫣與朋友到海邊遊玩，只見她秀出一連串性感健美照片，並靠在躺椅上秀出纖細身材及小蠻腰，身材曲線玲瓏有致，還在泳裝上解放事業線，姿勢相當撩人。

王菲15歲愛女李嫣穿上比基尼照。（取材自微博）
王菲15歲愛女李嫣穿上比基尼照。（取材自微博）

這些性感照片卻引來酸民批評「有失雅觀」、「沒有15歲該有的清純感」、「開始叛逆期了」；但也有另一派網友力挺「李嫣這麼健康自信的長大，是可以代表一些群體的，這不是好事嗎？」、「整個人散發自信的光，特別亮眼」、「在海邊不穿泳裝難道穿長袖嗎？」、「別理那些網路酸民，自己喜歡就好」

網友的批評並沒有影響李嫣繼續分享生活，她近日就po出兩張近照，，照片中，李嫣穿著白襯衫、內搭黑黃Bra，與自己所畫的母女油畫合照，不少網友都覺得李嫣所畫的是她與媽咪王菲，藉此呈現她與王菲的溫馨親子關係。；在另一張照片中，她更霸氣直盯鏡頭，眼神中充滿自信與無畏，被網友解讀為是在回應酸民。

李嫣的新照片流出後，仍有網友認為她的穿著尺度不符年齡、太過暴露，也有人支持她做自己。另外，粉絲也針對「母女油畫是表達對於李亞鵬再婚的不滿」一說提出反駁，指出李嫣早就畫了該幅畫，與父親再婚無關。

李嫣13歲時，就在父親李亞鵬的安排下遠赴瑞士就讀寄宿學校，並且該校還是當地著名的貴族學校布索里貴族中學（Collège Alpin Beau Soleil），全球只提供250個名額，號稱「全世界最貴學校之一」，光1年學費就高達10.7萬瑞士法郎（約11.47萬美元）。

王菲15歲愛女李嫣比基尼照曝光。 （取材自微博）
王菲15歲愛女李嫣比基尼照曝光。 （取材自微博）

李嫣 王菲 親子

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