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金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

娛樂新聞組／綜合報導
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

男神金城武行事作風向來極之低調，其私生活絕少曝光，除了出席電影宣傳活動之外，甚少公開露面，近年更幾近神隱。不過日前有一位前空姐拍片分享曾在飛機上遇到金城武的經歷，她指當時自己兩位同事向金城武索要簽名，但沒想到金城武禮貌地簽完名後，竟然在下機時投訴這兩名空姐，指自己被對方打擾了休息，事件在網上掀起熱烈討論。

香港01報導，前空姐在片中表示自己曾在飛機公務艙工作，當時金城武正是搭上了她所服務的航班，而她的兩位同事作為金城武的粉絲，見到偶像後非常興奮，於是找對方簽名：「（他）非常客氣地給我同事簽了名，（但）他在下飛機之前，走到乘務長那邊，用日語跟乘務長投訴了我那兩位同事，說她們在航班上打擾了他的休息。」

這位空姐認為既然金城武已經答應簽名，為什麼事後還要投訴呢？不過就有不少網友認為兩名空姐利用職務之便，打擾到乘客休息，工作態度不夠專業，而且金城武一向低調，喜歡獨處，自然不想在私人時間被打攪。

事實上金城武在2017年與中國女星周冬雨合作電影「喜歡你」後，接拍了電影「風林火山」，但至今仍未正式上映，他曾在去年低調返台拍攝手機遊戲廣告，自此又回歸神隱生活。

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