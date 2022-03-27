老戲骨也曾落魄 郝平自曝大學時曾餓到偷茶葉蛋

郝平自曝大學時曾經窮到去偷茶葉蛋吃。(取材自微博)

老戲骨郝平日前現身節目受訪，自曝年輕時往事，稱曾經窮到去偷茶葉蛋吃，但他如今回想起來，感到十分羞愧。

貓眼娛樂報導，郝平講述自己的大學生活時，表示當年實在太窮了，每天都吃不飽，所以和同學去食堂一起偷茶葉蛋吃。他們趁著打飯師傅不注意時，抓起五六個人茶葉蛋就跑，如今想來滿是羞愧，不過也是非常寶貴的回憶。

郝平大學畢業後，遭遇就業 難題，為了謀生，他只好到酒吧賣唱，他曾遇到客人過生日給了很多小費，讓他唱「世上只有大哥好」。郝平唱完之後，回到宿舍都會痛哭，覺得自己學了4年的戲劇居然淪落到這種地步。

報導提到，後來郝平開始嘗試配音工作，也漸漸接觸到表演工作。如今的郝平已經是非常有知名度的老戲骨，也是配音界首屈一指的代表人物。

前不久，郝平還和另一名老戲骨奚美娟一起合作了詩朗誦，兩人都有著超強的台詞功底，在舞台上的配合非常精采，用動人的聲音把觀眾帶回了歷史之中，獲得好評。

據悉，郝平畢業於上海戲劇學院表演系，1990年出演首部電視劇「多夢女孩」進入演藝圈，之後相繼參演了「塞外奇俠」、「愛情漢堡包」、「男人難嫁」等。2009年，憑藉「蝸居」中的蘇淳一角而走紅。