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黎姿罕曬女兒側臉 網友狂猜：獨自帶娃要拍浪姐3？

娛樂新聞組／綜合報導
「最美趙敏」黎姿息影多年，重心放在家庭。（本報資料照片）
「最美趙敏」黎姿息影多年，重心放在家庭。（本報資料照片）

有「最美趙敏」稱號的香港女星黎姿，2010年與富商馬廷強生下雙胞胎女兒，兩年後又喜得千金，一家五口其樂融融。近日黎姿罕見在社交平台上曬出女兒側臉照，分享母女溫馨時刻。

綜合媒體報導，黎姿對三個女兒的愛稱是「3小豬」，平時很喜歡紀錄孩子們的成長過程，她發文寫道，孩子們雖然和外公、外婆見面的機會減少了，「但3小豬不忘經常打電話關心長輩的日常狀況，更窩心地把掛念的心情寫下，傳給他們」，作為媽媽感到十分欣慰。

黎姿息影多年，重心放在家庭，日前她罕見曬出女兒側臉照片。（取材自微博）
黎姿息影多年，重心放在家庭，日前她罕見曬出女兒側臉照片。（取材自微博）

黎姿罕見曬出女兒側臉，只見小朋友穿著粉色長袖，搭配一件白色毛絨馬甲，十分可愛，還在平板上一筆一劃地寫下「親愛的公公婆婆，我愛您。」字裡行間都透露著濃濃的愛意，黎姿則是在一旁拍下溫馨的瞬間。

照片一出引起網友關注，網友們紛紛誇讚黎姿把女兒們教育得很好。

黎姿因演出2001年版港劇「倚天屠龍記」而有「最美趙敏」稱號，雖然她自2008年拍攝電影「流浪漢世界杯」後，就與馬廷強結婚，隨後宣布息影並轉戰商界，仍是許多人心目中的女神。

黎姿日前曾曬照透露離開香港，隨後又發文感謝所有幫助過她的醫護人員，直言「我們終於順利平安抵達上海。」有網友爆料黎姿準備復出，要去參加熱門綜藝「浪姐3」，並說現在她正在隔離中。

如今黎姿曬出女兒的側臉照，讓不少網友猜測她這次獨自帶娃遠赴上海工作，不過黎姿與節目組都未回應此事，一切還要等待官宣。

來源：娛樂日報社YouTube

香港 電影 教育

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