朱軍妻子秀舞姿 網誇凍齡女神

主持人朱軍妻子譚梅是著名舞蹈家，近日和粉絲分享跳舞影片。（影片截圖）

中國知名主持人朱軍的妻子、著名舞蹈家譚梅，日前在社交平台上發表了一則影片，透露最近因疫情 已經暫停了線下培訓課，但是為了健康，希望各位熱愛舞蹈人不要停止學習。

網易娛樂報導，譚梅在家拍片，秀出一段新疆 舞，她一直以來的風格都偏向於端莊大方，但這一次所穿的衣服卻頗顯性感，讓大家看到不一樣的模樣；尤其是背後大U領的設計，露出一大片美背。只見她舞姿輕盈，體型清瘦，天鵝頸盡顯氣質。

影片中，譚梅身穿藍色長擺裙，搭配黑色緊身上衣，頭上戴著具有新疆特色的帽子，手提裙擺立馬舞動起來，身姿妖嬈一臉自信，舞蹈動作難度並不高，卻展現出了女性與眾不同的柔美感。

51歲的譚梅展現新疆舞經典的轉圈動作，裙子也跟著飄動起來，露出一雙纖細修長的雙腿，幾乎看不到一絲贅肉，身體狀態保持良好，完全不輸娛樂圈的凍齡女神們。

譚梅老師臉上只化著淡淡的妝容，五官精緻如初，眼睛炯炯有神，完全沉浸在舞蹈當中。正面照中的她，皮膚白皙如雪，上身頗顯豐腴，還能清楚地看到突出的鎖骨，身材條件著實太驚艷。

雖然譚梅已經年過半百，但對舞蹈依舊有著滿腔的熱情，無論是在什麼時候，什麼地點，都能翩翩起舞，大方又自信。影片分享後，留言區清一色都是誇讚，網友們說「譚梅老師跳得太好了」、「譚老師少女般的身材，永葆青春」、「人美舞美」。

而一向鮮少現身的朱軍，在去年罕見為她宣傳新書， 鼎力支持妻子的工作，夫妻倆感情甜蜜如初。