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糗…曾志偉自爆喝茫失言 婚禮致詞竟要賓客「起立默哀」

娛樂新聞組／綜合報導
曾志偉與上山詩鈉是多年好友。(取材自Instagram)
曾志偉與上山詩鈉是多年好友。(取材自Instagram)

香港知名主持人曾志偉近來在節目上分享自己喝醉酒發生的糗事，透露多年前參加好友上山詩鈉（上山安娜）的婚禮，卻因喝醉致詞時脫口要賓客默哀，一席話讓全場大傻眼。

綜合媒體報導，曾志偉在節目中聊到，愛喝酒的他常常喝到醉倒被人抬走都不知道，有一次還被譚詠麟偷親。不過，最尷尬的莫過於他參加好友上山詩鈉的婚禮卻酒後失言。

曾志偉回憶，對方希望他無論如何都要上台說幾句話才行，而曾志偉也義氣相挺欣然答應，「我當然說沒問題啦！你知道我酒量多好，喝到差不多才叫我上台。」

沒想到，當時喝醉的曾志偉被叫上台後，致詞時語出驚人說，「我向大家宣佈，今天很開心我的好友（上山詩鈉）結婚，這個婚姻大家都明白啦？不如我們起立，一起默哀！」讓全場氣氛頓時凍到冰點。

事後，上山詩鈉就當作沒發生過這件事情，因為她知道曾志偉只是喝多了，所以並沒有為此生氣。不過上山詩鈉的婚姻路走得並不順遂，與兩任前夫皆以離婚收場。

現年57歲的港日混血女星上山詩鈉原名上山安娜，在日本畢業隨即返回香港，爾後便加入無線，曾與曾志偉合作電影「精裝追女仔」。當年，她與梅艷芳、劉嘉玲、吳君如、張曼玉、曾華倩、藍潔瑛、邱淑貞及羅美薇成為當家花旦「九龍女」，直至90年代中期退出娛樂圈轉行做保險。

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