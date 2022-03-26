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網友爆胡杏兒2子染疫 本人證實：已經痊癒

娛樂新聞組／綜合報導
胡杏兒兩個兒子確診新冠。（取材自微博）
胡杏兒兩個兒子確診新冠。（取材自微博）

香港女星胡杏兒與老公李乘德育有三子，近日有網友爆料胡杏兒兩個兒子確診新冠，在深圳隔離治療中。胡杏兒在消息曝光後證實兒子染疫，並表示孩子們已痊癒。

網易娛樂報導，日前李乘德在網上分享獨自登山照，寫道「香港行山風景真美麗。停下客家村食客家菜。」不過下方有網民留言，提到他的兒子是否在中國確診？李乘德未有回答。

隨後有網友在網路上曬出一張患者列表，患者姓名分別是李奕霖、李奕宏，為胡杏子的兩歲二兒子和未滿一歲小兒子的姓名。網友透露，兩個孩子陪母親到中國工作時染疫，在深圳的醫院接受隔離治療，才引起其他網民關注。

胡杏兒經常往返中港兩地工作，由於二兒子和小兒子還小，她會帶在身邊方便照顧，早前胡杏兒為老公慶生後，已低調帶兩子到中國接受隔離，為工作做準備，疑似因此染疫。

胡杏兒在消息曝光後承認事件，工作室發文表示，「孩子們已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」

隨後，胡杏兒也轉發表示：「謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」

來源：YouTube

香港 防疫

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