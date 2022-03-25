港姐何艷娟揮別爺孫戀 傳收3億贍養費 辣舞摸胸勾人

港姐何艷娟常常會在IG分享自己的富貴生活。（取材自Instagram）

31歲港姐何艷娟結束了「豪門爺孫戀」後，外傳她收取3億元贍養費，她常常會在IG分享富貴生活以及名牌手袋；最近她更曬出一支跳性感舞蹈的影片，只見短褲、短T恤上身，扭動時流露出S曲線身材，其中一個摸胸的動作更是辣翻網友。

港姐何艷娟身為前闊太，Hermes手袋是必備。（取材自Instagram）

香港 01報導，2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年爆出爺孫戀，與大40歲兼擁有30億（港幣， 下同，約3億8300美元）身家的澳博高層吳志誠結婚，升格做闊太，不過二人婚姻關係只維持了8個月後便宣告結束，當時有指回復單身的何艷娟收到3億贍養費。雖然離婚後又傳出新戀情，但她強調自己是單身。

約滿離巢無線兩年的何艷娟不時都會在IG分享生活日常，最近她更上傳一段性感舞蹈，可見她的身材保持得非常好。何艷娟也透露自己6歲開始學畫畫，鋼琴學到8級，多才多藝。

另據台北中國時報報導，港姐季軍何艷娟人美氣質佳，曾演出電視劇「愛·回家之開心速遞」、「宮心計2深宮計」，但她最有名的新聞是和大她40歲、身家30億的澳博營運總裁吳志誠閃婚閃離，被外界稱為「豪門爺孫戀」，外傳她還拿了3億贍養費。

何艷娟2014年參加港姐選拔出道，最後勇奪季軍，也成為當屆最年輕的佳麗，但她進入演藝圈後星路平平，直到參與「宮心計2深宮計」飾演宮女才逐漸打開知名度；2018年她傳出和澳博營運總裁吳志誠登記結婚，但不到一年又閃離。

報導指出，當時媒體對何艷娟的感情狀態霧裡看花，傳聞女方搭上千億富豪陳燿璋，又有一說是何艷娟與吳志誠因為生子問題鬧翻，而何艷娟和吳志誠後來一同發聲明，證實兩人在登記結婚那年就分開，仍維持友好關係，「我們的關係從來沒有涉及任何金錢上之考慮或因素」，離婚也沒金錢糾紛，「我們是在互相諒解和友好的情況下決定分開的」，再相見還是好友。

何艷娟與吳志誠離婚後，與陳燿璋的新戀情不久後也見光死，之後和何艷娟傳出緋聞的對象都非富即貴，2020年還一度傳出她談異國戀，與一名在投資銀行擔任助理副總裁的瑞士男子交往，兩人常雙宿雙飛出遊，該男的社交網站上有不少兩人放閃照，但何艷娟當時否認交老外男友，直說：「我可以100%肯定不是！我也從來不會考慮找外籍男朋友。」