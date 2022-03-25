林峰將補辦2場婚禮 「模範丈夫」想拚第2胎

林峰（右）和張馨月結婚兩年多，一家三口常常形影不離。（視頻截圖）

林峰和張馨月結婚兩年多，一改昔日浪子形象，眼裡除了工作就是家庭，逐漸向圈內「模範丈夫」靠攏。近期，林峰帶上老婆和女兒到香港 拍劇，3月25日罕見接受港媒採訪曝光家庭小祕密，包括女兒的名字、二胎計畫，以及二人補辦婚禮的想法。

搜狐娛樂報導，林峰於2019年最後一天宣布結婚，次年生下女兒，一家三口非常美滿。在林峰結婚之後，一直有傳兩人會舉行世紀婚禮，甚至說他們會在5個城市，包括香港、廈門、泉州等地方舉辦婚禮，預算 在千萬以上。

對於傳言，林峰此前一直沒有回應，他在採訪中表示，因為疫情 一直拖著，好在張馨月並不介意，兩人補辦婚禮會考慮家中老人的想法，等疫情好了會分別會在自己老家（福建廈門）和老婆的老家（江蘇鹽城）各舉辦一場婚禮。其實，早在兩人結婚之前，就曾在廈門舉行一場儀式，當時林峰帶張馨月進入祠堂，被認為是婚前試婚。

採訪中，林峰還談及1歲半的女兒，表示女兒的英文名叫Luna，乳名則是格格，這是兩口子一起想的名字，雖然林峰不希望女兒容貌被曝光，但還是透露格格的個性開朗，每次見到老爸回家都會說「HI」，也會喊爸爸了。林峰當年和吳千語在一起時，做過很多瘋狂行為，給外界的感覺有點輕浮。

如今有了家庭，林峰快速成熟，自認當爸爸後完全不同，每天都在想女兒和老婆，無論拍戲多累，只要看到她們就會覺得再辛苦也值得。他也不回避拚二胎的問題，希望下半年就拚個虎寶寶，又說比較喜歡女兒。

林峰太太張馨月婚後放下工作成為家庭主婦，她的廚藝了得情商又高，照顧丈夫、女兒之餘又能處好婆媳關係，讓林峰沉浸於幸福之中，他表示哪怕只有一天的假期，也會帶老婆和女兒外出，充當攝影師為她們拍照。

而張馨月也常愛相隨，林峰去哪裡拍劇，她就帶女兒跟到哪，隨時都在為拚第二胎做準備。