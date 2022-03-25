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汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

娛樂新聞組╱綜合報導
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）
大S（左）)與汪小菲的愛已成往事，話題仍不斷。（取材自微博）

大S去年11月22日官宣與汪小菲離婚，結束10年婚姻，3月8日傳出和舊愛具俊曄二婚消息；前夫汪小菲先是沉寂了幾天才出聲「祝福徐熙媛幸福」，豈料隔不到一周，卻又傳出汪小菲將微博名稱二度改名，甚至已偷偷取消關注大S的微博帳號，網友紛紛猜測汪小菲這二個動作，是為了「斷捨離」徹底與舊情告別。

去年大S離婚謠言沸沸揚揚，汪小菲則悄悄將微博名稱改為「汪少菲」，並將抖音帳號中有關大S的動態全刪除，隨後隔不到一個月，大S就出面官宣兩人離婚的消息。如今大S再婚，汪小菲則再次將微博名稱改回「汪小菲」，有網友更發現他微博已取消關注大S帳號。

被發現取關大S後，汪小菲首度發文稱夜深了，自己經營的飯店行政總廚還在給大家培訓，他透露每天店裡的客人絡繹不絕，是對廚師們最好的認可。

大S的前婆婆張蘭也總逃不過網友的再三追問，有人問她，大S離婚是不是因為婆媳關係不好？張蘭沒有反應，接著網友一樣拱她去把孫女和孫子要回來，讓張蘭忍無可忍，正面回擊網友，「他們結婚10年我有我的家，她（大S）也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」更直言夫妻倆無法走到最後，是因為「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係。」

此外，具俊曄與大S宣告閃婚後，就飛來台灣進行隔離，出關後也直奔大S的豪宅，而深夜他首發文解答網友敲碗追問，20幾年前他們在韓國約會行程秘辛，也引發網友熱烈的討論。

日前黃子佼、小S接受訪問時，提到當年與大S到韓國旅遊時，具俊曄曾帶他們去吃一家美食餐廳醬油蟹蓋飯，讓他們至今難忘，之後大小S再去韓國旅遊，卻找不到那家餐廳，沒想到韓國網友看到新聞後，也開始追問起到底是哪家餐廳，25日凌晨具俊曄在IG發文解答，還貼出網友製作的哽圖，「所以！！！來解釋一下！！！ 但是這裡還在營業嗎？ 以前去了，好像不見了……如果搬走了，請告訴我地址...」，並寫出餐廳名是「Pro醬螃蟹」。

不過因為具俊曄寫得是韓文，所以不少台灣網友跪求中文版，就有熱心網友幫忙翻譯，也查詢出這家餐廳有三家店，一家在新沙洞總店、一家在三成洞、一家在仁川Paradise。

大S 汪小菲 具俊曄

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